V Novem mestu umrl Aki Rahimovski, pevec skupine Parni valjak

22.1.2022 | 14:55

Foto: FB Parni valjak

Novo mesto - Umrl je priljubljeni hrvaški glasbenik Aki Rahimovski, pevec skupine Parni valjak, je na svoji strani na Facebooku potrdila skupina. Pevec, star 66 let je po poročanju Jutarnjega lista umrl danes v Novem mestu, kjer je zadnja leta živel z družino.

Rahimovski je bil rojen 5. junija 1955 v Nišu, a se je z družino kmalu preseli v Split. Zadnja leta je živel v Sloveniji, kjer je pred dvema letoma postal oče deklici.

"Dragi prijatelji, z neopisljivo žalostjo v srcu vas obveščamo, da je danes za vedno zaspal Aki Rahimovski", je zapisala skupina Parni valjak na svojem Facebooku.

Njegov menedžer Damir Osredečki je za hrvaški portal 24sata povedal, da je glasbeniku zjutraj postalo slabo in da so ga odpeljali v novomeško bolnišnico, kjer je nato umrl. Vzroka smrti še ne vedo, je dodal.

Rahimovski je bil rojen 5. junija 1955 v Nišu, a se je z družino kmalu preselil v Split. Ker je bil njegov oče profesor glasbe, je pri sedmih letih začel obiskovati glasbeno šolo, kjer se je učil petja in igranja na klavir.

Kot najstnik je bil član več ansamblov, leta 1975 pa je skupaj s kitaristom in skladateljem Huseinom Hasanefendićem - Husom, Jurico Pađenom ter v sodelovanju z vodjo Vladimirjem Mihaljekom Miho ustanovil Parni valjak, eno najbolj znanih hrvaških glasbenih skupin. V prvi zasedbi sta bila tudi bobnar Srećko Antonioli in kitarist Zlatko Miksić - Fuma. V svoji več kot 30-letni karieri je Parni valjak izdal 16 studijskih albumov, 14 singlov, pet albumov v živo, štiri kompilacije in dva koncertna DVD-ja.

Pred štirimi leti je Rahimovski utrpel blažjo možgansko kap, po kateri je skupina za nekaj časa odpovedala vse koncerte. A glasbenik je okreval in nadaljeval z nastopi. Parni valjak je v prihajajočem obdobju načrtoval deset koncertov, mini turneja pa naj bi se začela februarja.

O zasebnem življenju Akija Rahimovskega je bilo na splošno znanega zelo malo. Poročen je bil dvakrat, iz prvega zakona pa ima sina Kristijana, ki je prav tako znan glasbenik. Drugi zakon z Ingrid je trajal štirideset let, v tem času pa se jima je rodila hčerka Dina. Zadnja leta je živel v Sloveniji s svojo 37-letno izbranko Barbaro Vesel, s katero sta se pred dvema letoma razveselila deklice.

STA. B. B.