Priljubljena nočna smuka - Drugi dan jih je obiskala inšpekcija

24.1.2022 | 12:30

Priljubljeno smučišče za Dolenjce, Notranjce in Ljubljančane (foto: M. G.)

Sodražica - Edino smučišče na območju zahodne Dolenjske - Trideset centimetrov naravnega snega je bil pravi izziv članom Smučarskega kluba Izver iz Sodražice, da so na to podlago dodali še nekaj centimetrov umetnega snega. Pognali so vlečnico na sidro na edinem večjem in urejenem smučišču med Ljubljanskim barjem in Kolpo ter Notranjsko in Gačami, ki lani ni obratovalo.

Leži na senčni legi planjave pod Travno goro, v neposredni bližini reke Bistrice, kjer je v načrtu gradnja turistično-rekreacijskega centra. Smučišče se pod žarometi – nočna smuka je vsa leta izredno priljubljena – z vsemi pomožnimi objekti, ki jih nalaga zakonodaja, razprostira na 2,6 hektarja; dolgo je 300 metrov, vlečnica pa nekoliko daljša. Široko je 50 metrov in najbolj primerno za začetnike, mlajše oziroma šolarje in seveda druge. V bližini je urejena tekaška proga.

»Če nam bo vreme prizaneslo, bo smučišče obratovalo do konca februarja, česar bodo najbolj veseli predvsem mlajši. Za začetnike je organiziran tečaj, enako bo tudi v času zimskih počitnic, in sicer za številne osnovne šole,« v imenu imenitne ekipe izurjenih prostovoljcev obljublja podpredsednik Smučarskega kluba Sodražica Bojan Trdan.

Drugi dan obratovanja je inšpektor pregledoval izpolnjevanje pogojev PCT ob vstopu na smučišče. Uporabniki morajo imeti poleg tega pogoja še obvezno masko na obrazu, ko v vrsti čakajo na vlečnico, sicer bodo zavrnjeni.

Cene vozovnic se niso spremenile. Otroška poldnevna stane 7 evrov, dnevna 10, nočna (od 17. do 21. ure) pa 9, če kupite skupaj dnevno in nočno, je 13 evrov. Vozovnice za odrasle so po tri evre dražje.

M. Glavonjić