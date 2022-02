Lokalne volitve 2022: Večina županov bo ponovno kandidirala

2.2.2022 | 17:35

Novomeški župan Gregor Macedoni je med tistimi župani, ki odločitve o vnovični kandidaturi še niso sprejeli. (foto: I. V.)

Alojzij Kastelic pravi, da bi raje videl, da mu ne bi bilo treba spet na volitve. (foto: R. N.)

Andrej Kavšek pravi, da je štiri leta premalo. (foto: M. M.)

Ivan Molan se bo potegoval za nov mandat.

Darko Zevnik bo ponovno kandidiral. (foto: M. B. J.)

Samo Pogorelc želi delo nadaljevati tudi v drugem mandatu. (foto: M. G.)

Vladimir Prebilič ne skriva, da ga bolj zanimajo druge funkcije. (foto: M. L. S.)

Župane občin v JV Sloveniji in Posavju smo povprašali, ali nameravajo na letošnjih lokalnih volitvah ponovno kandidirati za župana

V Sloveniji bomo letos prvič v času samostojnosti v istem letu dobili nove poslance in poslanke, novega predsednika države, nove župane, nove občinske svetnike, pa tudi nove državne svetnike, ki jih bodo izbrali občinski svetniki in interesne skupine. Prve od treh volitev, na katere bomo lahko šli volivci, bodo državnozborske 24. aprila, v jeseni pa nas čakajo še predsedniške in lokalne volitve. V sklopu zadnjih se voli župane in člane občinskih svetov.

Čeprav bodo lokalne volitve šele 20. novembra in bomo po vsej verjetnosti po aprilskih volitvah poslancev in poslank še prej volili tudi novega predsednika države, kar utegne biti letos za nas še posebno zanimivo, saj se kot kandidat za predsednika omenja kočevski župan Vladimir Prebilič, smo župane občin v JV Sloveniji in Posavju povprašali, ali se nameravajo ponovno potegovati za to funkcijo. Odgovore nam je posredovalo 18 od skupno 30 županov občin Dolenjske, Posavja, Bele krajine in kočevsko-ribniškega območja.

NAMERAVAJO KANDIDIRATI

Župan Občine Brežice Ivan Molan, ki vodi občino že od leta 2005, bo ponovno kandidiral. »V tem trenutku imamo ogromno zastavljenih projektov – vzhodna obvoznica Brežice z novim mostom čez Savo, nadvoz Brezina, gradnja šol v Artičah in Globokem, turistične atrakcije – ureditev razglednega platoja na Sv. Vidu, obnova vodovodnega stolpa, širitev ZD Brežice …,« našteva in dodaja, da verjame, da je največja garancija za uresničitev zastavljenih načrtov in ohranitev stabilnega okolja v občini njegova ponovna izvolitev.

»Ponovno bom kandidiral predvsem zaradi želje po dokončanju začrtanih projektov. Menim, da je, če želiš narediti večje spremembe, doba štirih let enostavno premalo. Z občinsko upravo smo si zastavili več zahtevnih projektov, na katere sem ponosen in jih želim dokončati,« pa pravi črnomaljski župan Andrej Kavšek, ki se bo zato potegoval tudi za svoj drugimi županski mandat.

Svoj drugi županski mandat bo skušal osvojiti tudi ribniški župan Samo Pogorelc. »Vložili smo ogromno napora v projektno dokumentacijo, začrtali nekatere ključne projekte – medgeneracijski center s kulturno dvorano, ureditev mestnega jedra, gradnja šolsko-športnega kompleksa Dolenja vas, kolesarske steze – pripravili projekte tudi na področju vodooskrbe in kanalizacije. Te projekte si želim v čim večji meri realizirati,« pravi.

Tudi župan Metlike Darko Zevnik, ki je bil izvoljen za župana na nadomestnih volitvah leta 2012, bo ponovno kandidiral. »V minulih dveh in pol mandatih smo v Metliki zaključili veliko projektov na področju infrastrukture, sedaj pa pripravljamo projekte, ki bodo še dodatno dvignili kvaliteto življenja v naši občini, govorim o športnem parku. Hkrati pa ponovno vlagamo sredstva v ureditev in promocijo poslovnih con z namenom vzpostavljanja novih delovnih mest. Pospešeno pripravljamo tudi osnove za gradnjo novih stanovanj v Metliki,« pravi.

Za svoj že peti županski mandat se namerava potegovati Franc Vovk, ki je bil župan Občine Dolenjske Toplice že v letih od 1999 do 2010 in ponovno od leta 2018. »Svoje znanje in izkušnje sem pripravljen še naprej nameniti načrtovanju in aktivnemu soustvarjanju razvoja vseh tistih področij, ki so pomembna za kakovost življenjskega okolja in medčloveških odnosov,« pravi o ponovni kandidaturi.

»Pogovori tečejo v smeri ponovne kandidature,« pa pravi župan Občine Radeče Tomaž Režun, ki opravlja funkcijo nepoklicnega župana od leta 2014. »V kolikor bom zopet izvoljen, bo moje delo še naprej potekalo v smeri napredka celotne občine,« pravi. Želi si urediti sam center Radeč, kjer so že veliko postorili na desnem bregu Sopote, želi pa si, da bi uredili tudi levi breg. »Moja želja je, da bi se Radeče smelo razvijale še naprej in da bi bile preprosto čim lepše,« pravi.

Upa, da bo lahko kandidiral, pa pravi župan Občine Škocjan Jože Kapler. Za svoj četrti zaporedni županski mandat se namerava potegovati, ker želi dokončati zastavljene, za občino pomembne projekte, ki so v teku oziroma se bodo začeli v letošnjem letu.

BI, A JE ODVISNO

»Obstaja ta možnost, čeprav je obdobje mojega županovanja lahko že (pre)dolgo,« pa pravi o ponovni kandidaturi Vladimir Prebilič, ki je na čelu Občine Kočevje že dvanajsto leto. »Dokončna odločitev bo sprejeta do začetka poletja.« Če se bo odločil za ponovno kandidaturo, ima v načrtu razvojnih programov več projektov – skoraj za celotno novo mandatno obdobje. Gre za ureditev mestnega jedra, nadaljevanje gradenj kanalizacij, kolesarskih povezav in izboljšanje cestne infrastrukture, izdatno pa namerava tudi v prihodnje razvijati področje turizma in gospodarstva. »Morebitno kandidaturo bi preprečila odločitev za opravljanje kakšnih drugih političnih funkcij na državni ravni,« pravi. Prebilič se namreč namerava aktivno vključiti v prihajajoče volitve, pri čemer pa ne skriva ambicij, da ga morda še najbolj zanima položaj predsednika države.

Župan MO Novo mesto Gregor Macedoni, ki se mu izteka drugi županski mandat, bo dokončno odločitev o kandidaturi na letošnjih županskih volitvah sprejel, kot pravi, po uskladitvi z vsemi pomembnimi deležniki, med katerimi je na prvem mestu stališče njegove družine, zelo pomembni pa so tudi člani ožje ekipe, ki sooblikujejo uspešnost vodenja občine v posameznem mandatu. »Prav gotovo pa je kar nekaj razlogov za ponovno kandidaturo. V zadnjih letih gradimo lokalno okolje za vse generacije, z namenom, da Novo mesto ostane prijetno za življenje, delo in bivanje. Pri tem pa svojo uresničitev čakajo številni projekti, ki zahtevajo določen proces za uresničitev,« pravi. Med izzivi, ki bi jih bilo treba udejanjiti v novem mandatu, so nadaljnje ureditve cestne infrastrukture – gradnja dveh novih mostov v sklopu 3. razvojne osi, 600 novih stanovanj za različne starostne skupine, nadaljevanje številnih projektov v okoliških KS, razvoj pametnega mesta, mladinske politike, lokalne blaginje in strategije starejših. »Na drugi strani pa odločitev za delo na polju politike ni lahka, saj je družbena klima kljub dejstvu, da nas skupne zadeve zadevajo vse enako, večinsko zelo pavšalna in imajo negativni posamezniki prevelik vpliv, kar škoduje celotni skupnosti in ne pripomore k pozitivnim kadrovskim odločitvam za vstop oziroma vztrajanje v politiki,« pravi.

Tudi župana Občine Sodražica Blaža Milavca funkcija župana še zanima, saj je, kot pravi, načrtov in s tem povezanih izzivov še dovolj za nadaljevanje dela. »A je odločitev o ponovni kandidaturi pogojena z določeno podporo, ki je potrebna za resnost takšnih odločitev,« pravi. Čez leto se bo vse to preverilo, potem pa se bo dokončno odločil, ali se bo potegoval za svoj peti zaporedni županski mandat.

NISO SE ŠE ODLOČILI

»Odločitev o kandidaturi bom, upoštevaje vsa takrat znana dejstva, sprejela v začetku poletja 2022,« pa pravi Polona Kambič, županja občine Semič, ki zaključuje tretji županski mandat.

Tudi Andrej Martin Kostelec se bo šele v poletnem času odločil, ali se bo podal v boj za svoj drugi mandat župana Šentruperta. »Odvisno bo od morebitne podpore občanov in od morebitnih kandidatov za svetnike. Če bom kandidat, bom zato, da se izvedejo do konca načrtovane investicije v javno infrastrukturo (obvoznice, ceste in krožišča, kanalizacije v aglomeracijah, obnova vodovodnega omrežja in nove vrtine, jedro Šentruperta, center za krepitev zdravja in center za zaščito in reševanje …) in tudi v kulturno infrastrukturo in kulturno dediščino. Če ne bom kandidat, bo pa zato, ker bom ugotovil, da nimam dovolj javne podpore,« pravi.

»Če bom po premisleku ugotovil, da imam še dovolj ljubezni do svojega kraja, bom kandidiral, sicer ne,« pa pravi župan Občine Dobrepolje Igor Ahačevčič, ki funkcijo župana opravlja v tem mandatu prvič – tako kot tudi župan Občine Žužemberk Jože Papež, ki se tudi še ni odločil, ali bo ponovno kandidiral. »O ponovni kandidaturi še ne razmišljam, saj je za to še kar nekaj časa,« pravi.

NE BI, A JE ODVISNO

Anton Maver, župan Občine Mokronog - Trebelno že vse od njenega nastanka, se nima namena potegovati za svoj peti županski mandat, a je, kot pravi, vse odvisno od tega, kakšno alternativo bodo občani imeli. »V tem času smo uresničili številne infrastrukturne projekte in tako pomembno izboljšali življenjske pogoje našim občanom, občino pa umestili v gornjo polovico lestvice razvitosti slovenskih občin. Veliko projektov imamo zastavljenih. Za nekatere bi si želel, da jih končamo skupaj, za druge pa, da se nadaljujejo. Če pride do preusmeritve le-teh, se lahko porušijo pričakovanja mladih, ki jim bo sicer v naslednjem mandatu posvečeno največ pozornosti in podpore,« pravi.

Ali bo ponovno kandidiral, še ni čisto prepričan niti Alojzij Kastelic, ki je župan Občine Trebnje od leta 2006. »Če bi bil kakšen dober kandidat, bi ga takoj podprl,« pravi in dodaja, da bi po eni strani raje videl, da mu ne bi bilo treba ponovno kandidirati, po drugi pa, da bi se nadaljeval trend razvoja občine, ki je v času njegovega županovanja, kot pravi, prišla po razvitosti z 39. na 11. mesto. Seveda pa je njegova kandidatura odvisna tudi od zdravja, dodaja.

NE BODO KANDIDIRALI

Da ne bo kandidiral, pa že ve župan Loškega Potoka Ivan Benčina, ki bo tako letos po dveh mandatih z županovanjem končal. Razloga za to nam ni zaupal, ga pa je povedal župan Mirne Peči Andrej Kastelic, ki bil izvoljen leta 2011 na nadomestnih volitvah: »Glede na že tako dolgo opravljanje županske funkcije, mislim, da je po določenem obdobju prav, da tudi na županskem mestu pride do menjave.« Dodaja, da ima občina Mirna Peč kakovostno občinsko upravo in dobre potenciale za kakovosten in stabilen razvoj. »Zato bi želel, da pride na čelo občine nekdo, ki bi umirjeno, brez večjih pretresov, nadaljeval z njenim razvojem,« pravi.

Odgovorov na naša vprašanja nam niso poslali župani občin: Krško, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Šentjernej, Šmarješke Toplice, Straža, Mirna, Bistrica ob Sotli, Ivančna Gorica, Kostel, Osilnica in Velike Lašče.

Mojca Leskovšek Svete

