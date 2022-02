Uroš Zorman novi selektor Slovenije, še naprej tudi trener Trebanjcev

11.2.2022 | 08:40

Uroš Zorman ostaja na klopi RK Trima (foto: RK Trimo Trebnje)

Foto: Arsen Perić

LjubljanaTrebnje - Rokometna zveza Slovenije (RZS) je na včerajšnji seji predsedstva imenovala novega selektorja moške reprezentance. Po švedskem strokovnjaku Ljubomirju Vranješu bo to odgovorno mesto zasedel 42-letni Uroš Zorman.

Zorman je dvanajsti selektor Slovenije. Pred njim so bili na tem položaju še Tone Tiselj (1992-1994, 2003-2005), Miro Požun (1995-1996, 2008-2009), Slavko Ivezič (1996-1997, 2005-2007), Leopold Jeras (1998-2000), Matjaž Tominec (2000-2002), Niko Markovič (2002-2003), Kasim Kamenica (2007-2008), Zvonimir Serdarušić (2009-2010), Boris Denić (2010-2015), Veselin Vujović (2015-2019) in Ljubomir Vranješ (2019-2022).

Zorman bo ognjeni krst na novem položaju imel sredi prihodnjega meseca, ko Slovenijo 16. in 19. marca čakata dve tekmi proti Italiji v kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu na Švedskem in Poljskem 2023. Slovenija se bo v primeru zmage nad zahodno sosedo nato še 13. in 16. aprila pomerila s Srbijo. Skupna zmagovalka tega dvoboja se bo uvrstila na SP.

Vodstvo RZS se je po klavrnem nastopu na letošnjem evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem sporazumno razšlo s Vranješem. V igri za odgovoren položaj so bili poleg Zormana še Branko Tamše, Boris Denić in Aleš Pajovič.

"Skupaj s kadrovsko komisijo predsedstva, ki je bila dopolnjena s predsednikom strokovnega odbora, smo opravili poglobljeno primerjalno analizo potencialnih kandidatov za novega selektorja med domačimi in tujimi strokovnjaki. Po opravljenih temeljitih pogovorih smo se odločili za Uroša Zormana, oziroma za kandidata, ki bo najbolj povezal in mobiliziral reprezentanco," je dejal predsednik RZS Franjo Bobinac.

"Izbrali smo kandidata, ki ima bogate igralske izkušnje in se je v zadnjih letih kalil ob največjih trenerskih imenih evropskega rokometa ter ima zmagovalno mentaliteto. S strani predsedstva bosta on in njegov strokovni štab imela podporo in pogoje za dosego zastavljenih ciljev. Načrtujemo tudi, da bi v reprezentančno delo dodali nekoga od bivših vrhunskih reprezentantov, ki bo skrbel za koordinacijo med športnim in organizacijskim področjem delovanja reprezentance ter na ta način predstavljal most med ekipo in strokovnim štabom ter vodstvom zveze, pokrovitelji in mediji," je še dodal pri mož zveze.

Trener Trebanjcev tudi v selektorskem mandatu

"Ko pokliče slovenska reprezentanca, zame nikoli v življenju ni dvoma. Počaščen in vesel sem ponujene priložnosti. V kratkem se bom pogovoril z nekaterimi kandidati za strokovni štab," je po imenovanju na selektorski položaj dejal Zorman.

"Časa ni veliko, zato se je potrebno čim hitreje začeti pripravljati na prihajajoče izzive. Zavedam se obveznosti na eni ter odgovornosti na drugi strani in dal bom vse od sebe, da se vrnemo med svetovno elito. Smo v zahtevnem položaju, a verjamem, da bomo s skupnimi močmi našli zmagovito pot," je še dodal Ljubljančan.

Zorman je po silno uspešni igralski karieri leta 2018 zaplul v strokovne vode. Najprej je bil med letoma 2018 in 2020 asistent slovitemu Talantu Dušebajevu v poljskih Kielcah, med letoma 2019 in 2020 pa tudi nekdanjima selektorjema Veselinu Vujoviću in Ljubomirju Vranješu. Pred začetkom sezone 2020/21 je prevzel trenerske vajeti pri trebanjskemu Trimu, na tem položaju bo ostal tudi v selektorskem mandatu.

V času igralske kariere je zbral rekordnih 225 tekem za slovensko reprezentanco. Bil je član reprezentance, ki je na domačem evropskem prvenstvu 2004 osvojila odličje srebrnega leska, za Slovenijo je - ob številnih tekmah na svetovnih in evropskih prvenstvih - dvakrat nastopil tudi na olimpijskih igrah v Atenah 2004 in Rio de Janeiru 2016.

Globoke sledi je pustil na klubski ravni. Kot igralec je kar štirikrat slavil v evropski ligi prvakov v dresih Celja Pivovarne Laško, španskega Ciudad Reala in poljskega velikana Kielce, v svoji dolgi karieri je igral tudi za Slovan, Prule ter španski Ademar iz Leona.

STA; M. K.