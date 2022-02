Brv: Krka ne dobiva še enega jezu

12.2.2022 | 18:00

Dovozna pot in delovni plato segata skoraj do sredine struge reke Krke. (foto: I. Vidmar)

Novo mesto - V Novem mestu ta čas rasteta dve brvi čez reko Krko, v Irči vasi in v Kandiji pri gradiču Mostek, kjer so minuli teden začeli v strugo nasipavati kamenje, kar je pritegnilo pozornost marsikaterega Novomeščana. Nekateri se bojijo, da tako nastaja še en jez, a ne, nasip je le začasen, namenjen je gradnji opornega stebra sredi reke.

Brv bo je grajena s kontinuiranim jeklenim škatlastim nosilcem, ki predstavlja prekladno konstrukcijo. Sama prekladna konstrukcija mostu bo podprta z opornikoma na levem in desnem bregu reke Krke ter osrednjo podporo na sredini reke. Za potrebe gradnje stebra sredi reke morajo zgraditi dostopno pot in hkrati delovni plato, ki bo v času gradnje služil za postavitev avtodvigal nosilnosti do 250 ton, s katerimi bodo montirali jekleno prekladno konstrukcijo, pri kateri sestavljeni elementi tehtajo tudi do 42 ton. Skladno s terminskim načrtom in pridobljenimi dovoljenji bo nasip odstranjen septembra letos.

Brv med Kandijo in Loko, ki bo povezala med Novomeščani priljubljeno Župančičevo sprehajališče s Kandijo in novo sprehajalno potjo ob Težki vodi, ki bo Šmihelsko zaledje povezala s središčem mesta. Brv bo dolga 121,5 in široka 4,5 metra, v sredini bo imela sedemmetrsko razgledno ploščad, tehtala pa bo prek 200 ton. Gradi jo novomeško gradbeno podjetje CGP, stala pa bo 2,6 milijona evrov. Malo manj kot 1,2 milijona evrov bosta prispevala Evropski sklad za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Konec gradnje in uradno odprtje sta predvidena proti koncu leta.

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj Oceni miha Vrhunsko. Še ena dobra ideja našega župana. To bo dobra in potrebna pridobitev za mesto. Same dobre zamisli se zadnje čase realizirajo. Pa tudi veliko jih je. Še malo pa bomo pravo evropsko mesto, v okolici nam zelo zavidajo. Preglej samo prijavljene komentatorje