FOTO: Šolarji na smučeh z Juretom Koširjem

16.2.2022 | 16:30

Skupinska slika za zaključek akcije Šolar na smuči (foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Danes dopoldne so na največjem dolenjsko-belokranjskem smučišču na Gačah zaključili letošnjo akcijo Šolar na smuči, ki letos poteka na petih slovenskih smučiščih, v sodelovanju z lokalnimi smučarskimi klubi in šolami ter smučišči pa jo organizirajo Smučarska zveza Slovenije, Policija in Zavod za šport Planica.

Jure Košir se je nadobudnim smučarjem podpisal na čelado ali brezrokavnik. (foto: I. Vidmar)

Poleg Gač so letos v akcijo Šolar na smuči v alpskem delu vključena smučišča Rogla, Krvavec, Cerkno in Mariborsko Pohorje, v tekaškem delu pa Banovec Medvode, Planica in Pokljuka. Akcija je namenjena učencem tretjih razredov osnovnih šol, ki se tako seznanijo z obema zimskima športoma in tudi s kulturo obnašanja na smučišču. V akciji vsako leto sodeluje več kot 2000 otrok, večina od njih pa v okviru akcije prvič stopi na smuči.

Na Gačah je dan na snegu tako brezplačno preživelo več kot 400 otrok iz osmih dolenjskih in belokranjskih šol. Z njimi so smučali ali pa jih spremljali pri prvih spustih na smučeh učitelji smučanja novomeškega smučarskega društva Krka Rog pod vodstvom koordinatorice projekta Tjaše Stankovič.

Zadnji dan je nadobudne smučarje na Gačah obiskal nekdanji smučarski zvezdnik Jure Košir, ki jim je pokazal nekaj trikov, s katerimi se bodo lažje naučili smučati, se z njimi poveselil in se jim podpisal na čelade in brezrokavnike. Juretovega obiska pa so se razveselili tudi policisti smučarji, ki so se z zmagovalcem treh tekem svetovnega pokala in lastnikom bronaste medalje z olimpijskih iger v Lillehammerju zapletli v zanimiv klepet. Med drugim je Jure povedal, da se smučišča na Gačah še dobro spomni, saj je tu večkrat tekmoval na pionirskih tekmah.

Zaključka akcije se je udeležila tudi županja Semiča Polona Kambič, ki sicer zelo dobro sodeluje z upravitelji smučišča na Gačah, ki leži v semiški občini, sama pa letos še ni stopila na smuči, saj, kot je povedala, ne izpolnjuje pogoja PCT.

I. Vidmar

Galerija