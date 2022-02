4542 dnevnih okužb; aktivnih okužb 12.000 manj kot dan prej

17.2.2022 | 12:10

Foto: Bobo

V sredo so ob 2446 PCR-testih in 91.353 hitrih antigenskih testih potrdili 4542 okužb z novim koronavirusom, je na Facebooku sporočila vlada. Po oceni NIJZ je v državi trenutno 104.310 primerov aktivnih okužb. Na navadnih oddelkih je zaradi covida-19 hospitaliziranih 405 bolnikov, na intenzivnih oddelkih pa 108, je objavila vlada.

Na navadnih oddelkih je tako zaradi covida-19 hospitaliziranih 14 bolnikov manj kot dan prej, na intenzivnih oddelkih pa zaradi covida-19 zdravijo dva bolnika manj kot prejšnji dan.

Skupno število hospitaliziranih s potrjeno okužbo je 890 oz. 21. manj kot dan prej. Od teh jih je na navadnih oddelkih 377 s covidom-19, na intenzivnih pa 12 s covidom-19. Po podatkih vlade je v sredo umrlo 14 bolnikov s potrjeno koronavirusno okužbo.

V sredo so zabeležili 174 okužb z novim koronavirusom manj kot dan prej.

Število aktivnih primerov okužb se je v sredo v primerjavi z dnem prej znižalo za 12.127, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 5581, kar je 1077 manj kot dan prej, število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa znaša 4944 oz. 573 manj kot dan prej.

Po podatkih vlade je z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 1.263.212 ljudi, kar predstavlja 60 odstotkov populacije. Z vsemi odmerki je cepljenih 1.216.784, kar je 58 odstotkov prebivalstva.

Med starejšimi od 18 let je s prvim odmerkom cepljenih 70 odstotkov prebivalstva, z vsemi odmerki pa 68 odstotkov. S prvim odmerkom je cepljenih 80 odstotkov starejših od 50 let, z vsemi pa 78 odstotkov.

Poživitveni odmerek je po aktualnih podatkih vlade prejelo 619.815 ljudi.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je bilo danes zjutraj hospitaliziranih 736 (včeraj 756) covidnih bolnikov, od katerih jih je 119 (včeraj 125) potrebovalo intenzivno nego (podatki sledilnika za razliko od vladnih podatkov ne vključujejo bolnikov v tako imenovani rdeči coni, temveč samo bolnike na covidnih oddelkih). 15 bolnikov je umrlo.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes skupno (c19 oddelek in rdeča cona) 66 covidnih bolnikov, včeraj 63, 40 jih je z vodilno diagnozo covida.

V SB Brežice imajo 22 covidnih bolnikov, včeraj 16, 12 jih je z vodilno diagnozo covida.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 75, Trebnje 34, Kočevje 33, Ribnica 28, Črnomelj 224, Šentjernej 20, Metlika 13, Dolenjske Toplice in Šentrupert 9, Škocjan in Semič 8, Straža, Šmarješke Toplice in Mirna 6, Mirna Peč 5, Žužemberk 4

Posavje - Brežice 71, Krško 61, Sevnica 40, Radeče 15, Kostanjevica na Krki 4, Bistrica ob Sotli 2

M. K.