Nič več karanten ob tveganem stiku; ostalega sproščanja še ni

18.2.2022 | 20:00

Od sobote posamezniku v primeru tveganega stika z okuženim s koronavirusom ne bo več treba v karanteno, je po današnji seji vlade sporočil minister za zdravje Janez Poklukar. Drugih ukrepov kljub pričakovanjem in napovedim vlada za zdaj še ni sprostila.

Poleg ukinitve karanten od sobote epidemiološka služba Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ne bo več iskala in obveščala tveganih stikov okuženih. Je pa podano priporočilo, da se oseba sedem dni po zadnjem tveganem stiku z okuženo osebo v skupnem gospodinjstvu samotestira na novi koronavirus, je vlada po seji zapisala v sporočilu za javnost. Zaradi ukinitve karanten je vlada razveljavila tudi sklep o skrajšanju karantene.

Navedene predloge je v torek po posvetu širše zdravstvene stroke predstavil epidemiolog Mario Fafangel z NIJZ, vlada pa jih je potrdila.

Kljub napovedim in pričakovanjem pa se vlada danes še ni odločila za rahljanje ukrepov. Po Poklukarjevih besedah je bila razprava široka, zato so točko seje o sproščanju drugih epidemičnih ukrepov prekinili. Kot je napovedal, bo glede na hitro spreminjajoče se epidemične razmere tako stroka kot vlada opravila dodaten krog posvetovanj.

Kdaj točno bosta stroka in vlada opravili posvet, Poklukar ni pojasnil. Po neuradnih informacijah STA bi se lahko že v soboto ponovno sestala strokovna skupina za covid-19, vlada pa bi lahko kasneje o rahljanju odločala na dopisni seji.

Vladno odločitev je bilo sicer pričakovati že v četrtek, a ministrska ekipa na dopisni seji ni odločala o epidemičnih ukrepih. Po poročanju nekaterih medijev se je zapletlo zaradi zahtev gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, ki si želi širšega rahljanja ukrepov, kot so ga v torek na posvetu na Brdu pri Kranju predlagali predstavniki zdravstva.

Počivalšek je v sredo v izjavi za medije namreč napovedal, da bo vladi predlagal podaljšanje obratovalnega časa gostinskih lokalov, ki lahko trenutno obratujejo do največ 22. ure, na polnoč. Prav tako je napovedal, da bo predlagal ponovno odprtje nočnih klubov in diskotek ob upoštevanju pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT) in ob opravljenem hitrem antigenskem testu na koronavirus, ki bi moral biti opravljen pred največ 12 urami.

Poklukar je po današnji seji sicer dejal, da predlog ponovnega odprtja nočnih klubov na zakasnitve pri rahljanju ukrepov ni imel vpliva. Vsi predlogi, ki so bili podani na seji, so po njegovih besedah sledili predlogom stroke.

Udeleženci posveta pa so vladi predlagali ukinitev pogoja PCT v bankah, poštah, upravnih enotah in trgovinah.

V gostinstvu so predstavniki zdravstva po besedah vodje strokovne skupine za covid-19 Mateje Logar predlagali ukinitev pogoja PCT na zunanjih površinah gostinskih lokalov, ob ohranitvi omejitve števila gostov na terasah oz. vrtovih. Ukinjanja pogoja PCT v notranjosti lokalov za zdaj niso predlagali.

Iz ministrstva za notranje zadeve so sporočili, da so na današnji seji med drugim predlagali odpravo prepovedi zbiranja ljudi. Po njihovem predlogu bi se lahko zbiralo do 20 ljudi, na javnih prireditvah ob upoštevanju pogoja PCT pa do 1500.

Vstop v Slovenijo brez pogoja PCT

Vstop v Slovenijo, ki je bil doslej zaradi pandemije covida-19 pogojen z izpolnjevanjem pogoja PCT, poslej ne bo omejen. Vlada je danes izdala odlok o prenehanju veljavnosti odloka o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni covid-19 in ga bo objavila v uradnem listu, so sporočili po seji vlade

Dodali so, da bo odlok začel veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu. Datuma objave v uradnem listu niso sporočili. Kot so še pojasnili, na podlagi mnenja strokovne skupine ministra za zdravje covid-19 ni več karantenska bolezen in se karantene ukinejo, zato ni več razloga za omejitev vstopa v Slovenijo.

Za vstop v Slovenijo tako ne bo več potreben pogoj PCT (preboleli, cepljen proti covidu-19 ali negativni test na okužbo z novim koronavirusom) in tudi ne bo več napotitev v karanteno na domu, je še sporočil urad vlade za komuniciranje.

Vlada je julija lani sprejela sklep o ukinitvi seznama držav glede na epidemiološko sliko in izenačitvi pogojev za vstop v Slovenijo, in za vstop v državo uvedla pogoj PCT.

