Ročno pletene odejice za stanovalce doma upokojencev

21.2.2022 | 09:20

Brežice - Župan Občine Brežice Ivan Molan in direktorica občinske uprave Patricia Čular sta se v petek udeležila predaje ročno narejenih (kvačkanih ali pletenih) odejic za 110 stanovalcev Doma upokojencev Brežice, ki so nastale pod prsti prostovoljk iz vse Slovenije. Humanitarni projekt koordinira Zavod Rajhenburške zanke, ki zbira donacije volne ter povezuje mrežo 90 prostovoljk, ki izdelujejo odeje. Občina Brežice je projekt, kot sporoča, podprla tudi s sredstvi za nakup materiala. Tako župan Ivan Molan kot direktorica DUO Impoljca Darja Cizelj, kamor spada Dom upokojencev Brežice, sta se zahvalila prostovoljkam za humanitarno gesto, s katero so razveselile stanovalce doma.

Kot je povedala vodja humanitarnega projekta Nataša Širić, gre pri projektu za vzajemno pomoč – stanovalci domov prejmejo uporabno darilo - ročno narejeno odejo, vsaka je opremljena s podatki, kdo jo je izdelal, prostovoljke pa s pletenjem in kvačkanjem ohranjajo gibljivost prstov ter duševno zdravje, saj je pletenje dejavnost, ob kateri se sprostijo in vsaj za čas pletenja pozabijo na vsakodnevne skrbi in preizkušnje ter zdravstvene težave, pogosto tako premagujejo tudi osamljenost, ki nas spremlja v letih epidemije. Prostovoljke se medsebojno spodbujajo, si izmenjujejo izkušnje in se skupaj veselijo uspehov ter donacij. Za izdelavo ene odeje potrebujejo (glede na tehniko in material) vsaj 50 oz. tudi do 100 ur ročnega dela, zato so te odeje prav posebno in dragoceno darilo.

Naslednji bo na vrsti Dom upokojencev Krško

Odeje so med stanovalce Doma upokojencev Brežice prejšnji teden razdelile prostovoljke in prostovoljec, vključeni v projekt izdelovanje odejic - vodja projekta Nataša Širić ter prostovoljke Milena Vranetič (sicer tudi članica Sveta zavoda DUO Impoljca), Branka Solomun, Fani Kamnikar ter prostovoljec Rajko Vintar, ki je poskrbel za dostavo 110 ročno narejenih odej. Informacije o projektu in fotografije z imeni prostovoljk so dostopne na Facebook strani Rajhenburške zanke ali na spletni strani. Še vedno zbirajo volno za izdelavo odej, naslednja donacija odej bo namenjena stanovalcem Doma upokojencev Krško.

Pletejo po vsej Sloveniji

V Zavod Rajhenburške zanke je vključenih 90 prostovoljk, ki z veliko veselja kvačkajo in pletejo za dober namen. Sedež Rajhenburških zank je v Posavju, konkretno v Brestanici, prostovoljke pa so iz cele Slovenije, prav tako njihove donacije niso omejene samo na Posavje. Trenutno izdelujejo odejice za starostnike na vozičkih v DSO in kape za brezdomce, v prihodnosti se bodo lotile izdelave grelčkov za roke za stanovalce DSO. Do sedaj so izdelale 45 odejic za Dom upokojencev Sevnica, 55 odejic za Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca, 20 odejic za DSO Ormož in 110 odejic za Dom upokojencev Brežice. Poteka pa torej izdelava 120 odejic za DSO Krško. Volje in načrtov imajo še veliko, prosijo pa za donacijo volne, še sporočajo iz brežiške občine.

M. K.; foto: Občina Brežice

