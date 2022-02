Ljudska univerza v novih prostorih

24.2.2022 | 12:10

Trak so prerezali črnomaljski župan Andrej Kavšek, direktorica ZIK Črnomelj Nada Žagar in Teja Dolgan iz ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ob pomoči Ksenje Koncilja in Saša Žepuharja v belokranjski noši.

Razgovor s pripovedovalci časa. Z leve: Marija Miketič, Anton Panjan, Tadej Fink, Katja Dovžak in Mirjam Bezek Jakše.

Slovesnost ob odprtju prostorov so zaključili v Kulturnem domu Črnomelj. (vse foto: M. L.)

Črnomelj - Ljudska univerza v Črnomlju, ki deluje v okviru Zavoda za izobraževanje in kulturo (ZIK) Črnomelj, je dobila nove prostore. »Prenovljeni prostori ljudske univerze pomenijo zgodovinsko prelomnico za izvajanje izobraževanja odraslih, ki je prvič v svojem obstoju v Bdli krajini dobilo ustrezne pogoje za delo in razvoj,« pravi direktorica ZIK Črnomelj Nada Žagar, ki je tudi nagovorila udeležence slovesnosti ob torkovem odprtju prostorov.

Delovanje Zavoda za izobraževanje in kulturo težko ovrednotimo v evrih, je v nagovoru na slovesnosti dejal črnomeljski župan Andrej Kavšek. Kot je menil, je namreč učinek dejavnosti, ki jih izvaja ZIK večstranski in pomemben v socialnem pogledu in z vidika osebnostne rasti posameznika.

Na začetku slovesnosti so po nagovoru direktorice Žagarjeve predstavili Ljudsko univerzo Črnomelj skozi čas in se virtualno sprehodili po stavbi. V pogovoru, ki so ga naslovili Razgovor s pripovedovalci časa, so o svojem delu v Ljudski univerzi Črnomelj in o svojih spominih na srečevanja z njo tako govorili nekdanja sodelavka, zaposlena v ZIK-u Črnomelj Marija Miketič, sodnik, nekdanji slušatelj izobraževanja in poznejši predavatelj v Ljudski univerzi Anton Panjan, predstavnica Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, nekdanja sekretarka Zveze ljudskih univerz Slovenije Katja Dovžak in novinarka Dolenjskega lista Mirjam Bezek Jakše, ki je v Ljudski univerzi Črnomelj obiskovala tečaj italijanščine in šivanja. Pogovor je povezoval Tadej Fink.

Ob odprtju prostorov so predstavili izredno številko časopisa Ziikopis, ki ga je pred obiskovalci na digitalni tabli »prelistala« vodja jezikovnega izobraževanja in projektov Nada Babič Ivaniš.

Po rezanju traku pred vhodom Ljudske univerze so slovesnost nadaljevali v bližnjem Kulturnem domu.

M. L.

