FOTO: Maškare na debeli četrtek preplavile Mirno Peč

25.2.2022 | 10:00

Pustno rajanje, kot ga že dolgo ni bilo v Mirni Peči. (foto: M. Ž.)

Ena od najizvirnejših in nagrajenih mask - gozdje.

Seveda tudi brez čebelarjev in čebelice ni šlo, čebela je mirnopeški simbol. Tudi ta skupinska maska je bila nagrajena.

Mirna Peč - Na včerajšnji debeli četrtek so Mirno Peč preplavile razposajene maškare vseh starosti. Bilo jih je res veliko, udeležba je na veselje organizatorja – Kulturnega društva Četrtkova brenčanja v Mirni Peči – presegla prav vsa pričakovanja. Brenčači pravijo, da jih sicer niso šteli, a so med otroke in tiste malo večje skupno razdelili kar 300 krofov, nekateri pa tudi niso prišli ponje. Ocenjujejo, da je vse skupaj bilo okoli 500 obiskovalcev.

Pisana druščina se je zbrala pri farni cerkvi, nato pa ob veseli glasbi krenila do Muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, kjer sta za zabavo poskrbela Rado Trifković in Urša Štrucelj Plot iz Plesnega centra Novo mesto. Med pisanimi pustnimi šemami so seveda izbrali tudi nekaj najbolj izvirnih in doma narejenih kostumov. Skupno so podelili šest nagrad, in sicer so jih prejeli Sneguljčica s sedmimi oz. kar osmimi palčki, Harry Potter s prijatelji in družinica živalic, čebelarja s čebelico, pralni stroj in grozdka.

»Organizacijo pustne povorke smo sicer prevzeli Brenčači, a smo za pomoč prosili na več koncih. Posebne zahvale gredo tako občini Mirna Peč in Kmetijski zadrugi Trebnje-Krka za slastne krofe, Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka ter Gostilni Špolar za nagrade, Osnovni šoli Toneta Pavčka in občini za pomoč pri obveščanju ter gasilcem PGD Jablan za varovanje. Debela zahvala gre animatorjema Radu in Urši, ki sta naredila cel žur, ter seveda maškaram in njihovim staršem, brez katerih tako ali tako nič ne bi bilo. Hvaležni smo seveda tudi vsem drugim, ki so kakorkoli pripomogli k uspelemu pustnem rajanju,« je zadovoljno povedala Špela Zupan.

Brenčačem že obljubljajo pustno povorko tudi prihodnje leto na debeli četrtek, zdaj pa vabijo že na naslednji dogodek, ko bo 31. marca v avli domači osnovni šoli Toneta Pavčka nastopil Mešani pevski zbor Krka.

M. Ž.

