FOTO: Maškare zavzele Glavni trg

26.2.2022 | 16:00

Naj družinska maska so bile legokocke.

Glavni trg je bil dopoldne poln maškar.

Male in velike maske so se zabavale ob animacijskem programi Plesnega studia Novo mesto.

Novo mesto - Na današnjo pustno soboto so dopoldne male, malo večje in velike maškare v pravem pomenu besede preplavile novomeški Glavni trg. Pisana pustna povorka se je začela na igrišču pri Osnovni šoli Grm, kjer so se razigranim šemam pridružili tudi novomeška godba in novomeške mažorete, vsi skupaj in vsi ostali, ki so jih pričakali v središču mestnega jedra, pa so se nato več kot dobro uro zabavali pred rotovžem. Za animacijski program so poskrbeli člani Plesnega studia Novo mesto in voditelj Rado Trifković, za ščepec magije pa Čarodej Toni.

Organizator karnevala, Zavod Novo mesto, je nagradil tudi najbolj izvirne in izstopajoče maske: naj družinska maska so bile legokocke, naj odrasla maska grozd, naj skupinska prikupne mušnice in naj otroška maska klovn na monociklu.

S pustnim karnevalom se je na pustno soboto začela tudi novomeška tržnica na Glavnem trgu, prvič pa so pripravili tudi izbor za Naj krof. Posebna strokovna ekipa v zasedbi priznanega kuharja Damjana Finka, predstavnika Hiše kulinarike, ki so poznani po mehkih in slastnih krofih, Maje Kumelj iz Pie Shop in ljubitelja krofov Jureta Marolta je pod drobnogled vzela šest vzorcev pustnih krofov, ocenjevali so okus, izgled in teksturo. Najboljši krof je pripravila Mari Potočar iz Dolenjih Kamenc, drugo nagrado oz. posebno nagrado za inovativnost pa je prejela Danica Jožef za veganski krof.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

