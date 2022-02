Sberbanka zaprta, možno le kartično poslovanje; poslovalnica tudi v Šentjerneju; za prihranke jamči država

28.2.2022 | 11:40

Foto: spletna stran šentjernejske poslovalnice Sberbanke

Ljubljana/Šentjernej - Zaradi posledic ruskega napada na Ukrajino je poslovanje ruske banke Sberbank v Sloveniji omejeno le še na kartično poslovanje. Kot so danes še sporočili iz Banke Slovenije, ostale storitve te banke začasno do srede niso na voljo, poslovalnice so zaprte. Dvigi in plačila so do srede omejeni na 400 evrov dnevno.

Evropska podružnica Sberbanke bo sicer po napovedi Evropske centralne banke "propadla ali verjetno propadla", tako kot tudi njene izpostave v Sloveniji in na Hrvaškem. Zaradi poslabšanja likvidnosti namreč verjetno ne bo mogla pravočasno poplačati svojih dolgov.

Na ravni Evropske centralne banke in enotnega odbora za reševanje so v nedeljo sprejeli odločitev, da bančna skupina Sberbank Europe, ki ima hčerinsko banko tudi v Sloveniji, prekine s poslovanjem.

Hkrati je bilo sprejeto tudi prehodno obdobje oziroma kratkotrajni moratorij, v katerem bodo za slovensko hčerinsko banko poiskali hitro in konstruktivno rešitev in na ta način zagotovili nemoteno poslovanje vsem njenim komitentom, so dodali.

"Za komitente slovenske Sberbank banke to pomeni, da se s ponedeljkom zjutraj do srede zjutraj poslovanje banke omeji zgolj na poslovanje s plačilnimi karticami. Ostale storitve začasno ne bodo na voljo, poslovalnice bodo zaprte. V tem času bomo poiskali ustrezen način reševanja banke, ki bo zagotovilo nemoteno poslovanje za vse komitente banke," so zapisali pri Banki Slovenije.

Ob tem so še pojasnili, da je Sberbank edina banka v slovenskem bančnem sistemu, ki ima rusko lastništvo, vse ostale banke pa poslujejo kot običajno.

Slovenska podružnica Sberbank je na spletni strani danes objavila, da so "v luči zadnjih geopolitičnih dogodkov" v banki v zelo kratkem času zabeležili znaten odliv sredstev strank.

"Z namenom zaščite interesov naših strank in zaposlenih pred morebitni dodatnimi učinki obstoječih in novih sankcij smo pripravili možno rešitev. Ta v tem trenutku in zgolj začasno vključuje nekatere precej drastične ukrepe," so dodali.

Kot so pojasnili, bodo naslednja dva delovna dneva vrata poslovalnic zaprta, dvigi in plačila s plačilnimi karticami strank pa bodo omejeni na 400 evrov dnevnih dvigov oziroma plačil.

"S tem ukrepom bomo v banki omejili previsok odliv vlog. Nenaden visok odliv vlog bi še bolj negativno vplival na trenutno poslovanje banke. Omejili bomo tudi izvajanje vseh oblik plačilnega prometa. To pomeni, da se vneseni plačilni nalogi naslednja dva dneva ne bodo izvrševali," so dodali.

Pojasnili so še, da slovenska Sberbank banka deluje na lokalnem trgu in jo regulira Banka Slovenije ter sodeluje predvsem s slovenskimi strankami.

Komitente prosijo za razumevanje, informacije bodo na voljo na spletni strani www.sberbank.si in na brezplačni telefonski številki 080 22 65.

Šircelj: Varnost prihrankov jamčita sklad in proračun

Finančni minister Andrej Šircelj je po odločitvi o sankcijah zoper rusko banko Sberbank, ki ima poslovalnice tudi v Sloveniji, danes zagotovil, da so ob sprejetju sankcij omogočili rešitve, ki bodo zagotavljale varnost varčevalcev, kar je pozdravil. Obenem je spomnil, da varnost prihrankov jamčita tudi sklad za jamstvo vlog in državni proračun.

"Varnost prihrankov jamčita sklad za jamstvo vlog, v katerega banke vplačujejo redne letne prispevke, in državni proračun. Ta sklad je bil ustanovljen posebej za zagotavljanje varnosti prihrankov. Poleg tega so prihranki do 100.000 evrov zavarovani z jamstvom države. To velja tudi za prihranke v slovenski Sberbank banki," je sporočil Šircelj.

Sberbank kot naslednica Volksbank v Sloveniji deluje 10 let

Banka Sberbank je v Sloveniji navzoča 10 let in se uvršča na deveto mesto po velikosti. Je naslednica Volksbank, ki je bila v Sloveniji prisotna od 1993. Iz avstrijskega lastništva je pod rusko prešla leta 2012, po 10 letih se ji je obetalo poslovanje pod srbskim lastništvom. A to so sankcije proti Rusiji postavile pod velik vprašaj.

Banka je iz avstrijskega lastništva v rusko prešla sredi februarja 2012, ko je ruska banka Sberbank zaključila nakup 100-odstotnega lastniškega deleža bančne skupine Volksbank International, vzhodne enote avstrijske Volksbank, katere del je bila tudi Volksbank v Sloveniji. Ta je imela takrat okoli 200 zaposlenih in nekaj nad milijardo evrov bilančne vsote. V Sberbank banko se je preimenovala v začetku leta 2013.

Ruska Sberbank - največja ruska banka, ki je v večinski lasti ruske centralne banke, slaba polovica pa je v lasti domačih in tujih vlagateljev - je prodajo Sberbank Europe napovedala že leta 2015. Prizadevanja za prodajo bank v Avstriji, Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, Češkem, Madžarskem, v Srbiji, Nemčiji in Sloveniji je okrepila sredi lanskega leta.

Novembra lani je Gorenjska banka, ki je v lasti srbske AIK banke, podpisala pogodbo o nakupu Sberbank banke v Sloveniji. V tem poslu so se Gorenjska banka, AIK in družba AEC (krovni holding poslovnega sistema srbskega poslovneža Miodraga Kostića) z ruskimi lastniki dogovorili še, da bodo prevzeli še pet hčerinskih družb Sberbank v regiji, in sicer v Srbiji, Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem in Madžarskem. Za zaključek posla čakajo dovoljenja regulatorjev, a zdaj so sankcije Zahoda proti Rusiji, ki so ogrozile nadaljnji obstoj evropske podružnice Sberbank, proces postavile pod vprašaj.

Banka Sberbank v Sloveniji je konec leta 2020 zabeležila 1,12 milijona evrov dobička pred davki. Kapitalska ustreznost banke je znašala 19,8 odstotka. Banka je imela 1,84 milijarde evrov bilančne vsote. Po njej se med bankami v Sloveniji uvršča na deveto mesto.

Konec tega leta je banka beležila 1,34 milijarde evrov vlog strank, ki niso banke. Od tega je bilo depozitov fizičnih oseb za 484 milijonov evrov. Krediti prebivalstvu so konec leta 2020 znašali 446,69 milijona evrov, podjetjem pa 755,42 milijona evrov, izhaja iz nazadnje objavljenega letnega poročila banke za leto 2020.

Banka je zaposlovala 388 ljudi. Njena poslovna mreža obsega 12 poslovalnic, in sicer v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Kranju, Celju, Šentjurju, Šentjerneju in Tepanju, ter Center za financiranje mikro podjetništva v Ljubljani.

Sberbank je igrala pomembno vlogo pri reševanju hrvaškega koncerna Agrokor in tudi kot delničar slovenskega Mercatorja. Ruska Sberbank je lastnica 44 odstotkov hrvaške prevzemnice zdravega dela Agrokorja, skupine Fortenova, pod okrilje katere od marca lani sodi tudi slovenski Mercator. Ruska banka Sberbank je umik iz lastništva Fortenove v dveh letih napovedala sredi lanskega leta.

