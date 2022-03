Nesreča pri sečnji v gozdu; potresni sunek v bližini Radeč

2.3.2022 | 07:00

Ob posredovanju v gozdu pri Podvrhu (foto: PGD Sevnica)

Včeraj ob 14.36 se je v gozdu pri Podvrhu, občina Sevnica, pri sečnji poškodoval občan. Gasilci PGD Sevnica so reševalcem NMP Sevnica nudili pomoč pri oskrbi in prenosu poškodovanega, ki so ga nato prepeljali v SB Brežice.

Zagorele saje

Ob 5.38 so v naselju Gornje Ložine, občina Kočevje, zagorele saje v dimniški tuljavi stanovanjskega objekta. Pred prihodom gasilcev PGD Ložine in Kočevje je ogenj že ugasnil. Gasilci so pregledali dimniško tuljavo, vzroka za požar ni bilo več. Občan bo počakal s kurjenjem, da dimnik pregleda pooblaščen dimnikar.

Pregledali so dimnik

Minulo noč ob 1.42 so gasilci PGD Loče v naselju Loče pri Dobovi, občina Brežice, v stanovanjskem objektu opravili preventivni pregled dimnika in njegove okolice, saj se je iz njega močno kadilo, in lastniku odsvetovali nadaljnje kurjenje do prihoda dimnikarja.

Zmeren potresni sunek v bližini Radeč

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ponoči ob 3.33 zabeležili zmeren potresni sunek, magnitude 2,5. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 43 kilometrov vzhodno od Ljubljane, v bližini Radeč.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci Radeč, Mirne, Šentruperta, Trebnjega in okolice, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. GRADIŠČE PRI DOL. TOP., izvod 1.GOR. GRADIŠČE;

- od 9:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOČEV HRIB, izvod 1.PROTI A DROGU.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA PRI DOBRNIČU, izvod 1. PROTI ŽUŽEMBERKU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RATEŽ 1968;

- od 8:00 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEDEČA VAS;

- od 10:30 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEVŠEVEC.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GERŠIČI, izvod ravno in levo;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP KRVAVČJI VRH, izvod Krvavčji vrh.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 9:00 do 14:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DEJANI, TP PRELOKA, TP VIDINE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije predvidoma med 9:00 in 14:00 na območju TP Lontovž, nizkonapetostno omrežje – Bunderšek.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Vinji Vrh in Svinjsko vas med 8. in 14.30 uro.

M. K.