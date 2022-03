O kolesarski avanturi Šentjernejčana Ignaca Bakšeta zdaj še film

8.3.2022 | 11:00

Šentjernejski ljubiteljski kolesar je upravičeno ponosen na svoj kolesarski podvig in zdaj tudi na film.

Šentjernej - Ob 30-letnici samostojne Slovenije se je lani zanimivega podviga lotil šentjernejski ljubiteljski kolesar in fotograf Ignac Bakše. V devetih res vročih poletnih dnevih mu je uspelo prekolesariti meje Slovenije, kar pomeni, da je naredil 1585 kilometrov. Obiskal je 80 občin in deset regij, premagal preko 29.000 metrov višinske razlike.

Na poti ga je spremljala profesionalna filmska ekipa, ki je snemala in dokumentirala celotno pot z vsemi izzivi, s katerimi se je spoprijel. Ob kolesarjenju je tako nastajal dokumentarni film Contour Slovenia, ki ga je pripravila produkcijska hiša Vihar Media.

Prav ta konec tedna je bila v Kutlturnem centru Primoža Trubarja predpremiera tega športno-dokumentarnega filma, katerega režiser je Rok Sanda.

Po ogledu – film si je z navdušenjem ogledalo skoraj tristo gledalcev - je sledil pogovor z glavnimi akterji športne pustolovščine, v katerem so sodelovali: Rok Sanda, Ignac Bakše, Anže Lemovec, David Radej in Andrej Černelč. Pogovor je vodil Saša Jerković.

Pozitivni odzivi razveseljujejo

"Zelo sem srečen. To je film za v kinodvorano, da se usedeš, poslušaš in si ga pogledaš. Danes sem si ga prvič ogledal v celoti in ob gledanju podoživel celotno pot in projekt. Seveda imam še željo po treniranju, kolesarjenju in predvsem, da ostanem v dobri fizični kondiciji. Bi rekel, da to vse skupaj zna še kam pripeljati,« je po ogledu dejal Ignac Bakše.

Namen projekta Contour Slovenia je navdušiti slovensko in tuje občinstvo za naravne lepote ter raziskovanje Slovenije s kolesom.

Od leve proti desni: David Radej, Ignac Bakše, Rok Sanda in Franc Bogovič.

Režiser filma Rok Sanda s Senovega je lani o podvigu povedal: »Zahteven kolesarski izziv se mi zdi zanimiv in zahteven projekt, ki me je zelo pritegnil. Je nekaj novega in drugačnega. Že od nekdaj me privlačijo ideje ljudi, ki prestavljajo meje mogočega. Tako je nastala tudi ideja o snemanju dokumentarnega filma, katerega glavni cilj je posneti kolesarja, ki se sooča s samim seboj, medtem ko s kolesom riše slovensko mejo. Za vse, ki si bodo dokumentarni film ogledali, bo to nepozabna filmska izkušnja. Želim, da gledalec ob gledanju začuti izziv kolesarjenja, kot da bi tudi sam kolesaril ob meji Slovenije.« Po ogledu filma na predpremieri v Šentjerneju je bil vesel pozitivnih odzivov občinstva. »Občutki so fajn in zelo sem ponosen na celotno ekipo,« je dejal.

Navdušili za lepote Slovenije

Tudi Andrej Černelč, skladatelj filmske glasbe in njen izvajalec, je bil po predpremieri zadovoljen: »Sam sem športno-dokumentarni film Contour Slovenia poskušal obarvati na prijeten in pozitiven način. Rok mi je bil tukaj v veliko podporo, saj je bil sam nekoč glasbenik in ve približno, kaj se da z glasbo doseči. Želel sem prikazati in pokazati vse te emocije, da jih ob ogledu prikličemo na plano. Po današnji predpremieri lahko rečem, da so prišle do mene izjemo dobre reakcije na glasbo in zato sem navdušen.«

Namen projekta Contour Slovenia je navdušiti slovensko in tuje občinstvo za naravne lepote ter raziskovanje Slovenije s kolesom. Prav ta vidik filma sta med drugim izpostavila šentjernejski župan Jože Simončič ter direktor podjetja Roletarstvo Medle Robert Medle.

K uresničitvi filmskega podviga je pripomogel tudi Franc Bogovič, poslanec v Evropskem parlamentu in generalni pokrovitelj filma, ki je čestital ekipi. »Takoj smo se ujeli in sem že v pričakovanju novega izziva, « je dejal.

Športne dogodivščine ne bi bilo brez veliko prijateljev, podpornikov in poslovnih partnerjev, ki so prepoznali dobro idejo in jo tudi podprli. Ignac Bakše z ekipo se vsem zahvaljuje.

Kolesarsko-dokumentarni podvig še naprej spremljajte preko spletne strani www.contourslovenia.com in preko socialnih omrežij pod imenom contour_slovenia.

L. Markelj, foto: Contour Slovenia

