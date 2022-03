Gregor Kren, somelje in natakar leta 2022: "Zadovoljen gost je največ"

Gregorju Krenu so najbolj pri srcu šampanjci.

Novo mesto - Početi to, kar te veseli, in biti v tem uspešen so želje vsakogar. 37-letni Gregor Kren iz novomeške Hiše Fink jih je uresničil – pred kratkim je po izboru enega najvplivnejših mednarodnih vodnikov v svetu gastronomije Gault & Millau Slovenija prejel pomemben naziv: najboljši somelje in natakar za leto 2022.

Priznanj ni pričakoval in je bil presenečen, a mu veliko pomenijo. So sad njegovega dolgoletnega zagnanega dela ter izobraževanj, številnih izkušenj in sprejemanja novih izzivov, ki jim v gastronomiji ne vidi konca.

A Gregor Kren v svojem prejetem nazivu vidi tudi pohvalo in uspeh za celotno dolenjsko-posavsko vinorodno regijo, saj je lani naziv naj somelje romal h Gregorju Repovžu v Šentjanž na Dolenjskem, »in to je potrditev, da gostinci v tem koncu delamo prav in da smo na kulinaričnem zemljevidu Slovenije.«

Navdušil Janez Bobič

Vesel priznanja

V vinoteki Hiše Fink Gregor skrbi za vinsko karto.

Vonj zamaška izkušenemu sommelierju veliko pove.

Gregor Kren, po rodu Stražan, ki z družino zdaj živi v Novem mestu, kot otrok ni razmišljal o gostinskem poklicu, ampak je želel postati policist. Splet naključij ga je pripeljal v srednjo gostinsko šolo v Novo mesto, kjer pa so ga pritegnila predavanja izvrstnega učitelja strežbe Janeza Bobiča.

Po gostinski šoli se je kljub priložnostim za zaposlitev želel še izobraževati. Izbral je Višjo šolo za gostinstvo in turizem Bled, kjer je diplomiral iz barmanstva, izkušnje pa je vseskozi pridobival v Hotelu Astoria, v restavraciji Blejskega gradu itn.

Potem pa se je iz barmanstva preusmeril v vinski svet. Navdušilo ga je spajanje vina in hrane, svojo poklicno pot opisuje Gregor, čigar moto je: Razišči vino in odkril boš svet.

Brez znanja ne gre

Bolj kot je spoznaval vinski svet, bolj ga je navduševal. Izobraževal se je pri delu v gostinstvu, pri čemer je dve sezoni delal tudi na Gradu Otočec, pa nato šest let v Gostilni pri Danilu v Retečeh, gostilni z vrhunsko vinsko spremljavo, v kateri je bil odgovoren za strežbo. Sledila je Oštarija v Dolenjskih Toplicah in nato Hiša Fink v Novem mestu, kjer je zdaj že četrto leto.

O tem, kako Gregor Kren uživa v svojem poklicu, kako se posveti gostu, o šampanjcu, ki ga obožuje, pa o težavah v gostinstvu, ki jih je razgalila tudi korona, ter o namenu posebnega vinskega festivala, imenovanega Pop Up Wine Festival, ki ga bo Gregor 27. maja v Novem mestu, na gradu Grm, organiziral že šestič, pa več v aktualni tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: Lidija Markelj

