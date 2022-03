Vlada ceno 95-oktanskega bencina določila pri 1,503 evra, dizla 1,541 evra

14.3.2022 | 17:30

Da bi umirila razmere na trgu pogonskih goriv, je vlada danes določila najvišje maloprodajne cene goriv. Za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina bo treba od torka odšteti 1,503 evra, za liter dizla pa 1,541 evra, je povedal gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Ukrep bo veljal 30 dni.

"Cilj je, da umirimo stanje na trgu pogonskih goriv," je v izjavi novinarjem pojasnil Počivalšek. Zatrdil je, da je goriva v Sloveniji dovolj, ter da se potrošnikom ni treba bati pomanjkanja.

Ceno so izračunali na podlagi sedemdnevnega reprezentativnega povprečja cen, ki ga ministrstvo za infrastrukturo pošilja Evropski komisiji, je pojasnil minister.

Cene v svetu rastejo iz več razlogov. Povpraševanje po energentih in s tem po pogonskih gorivih se je namreč povečalo, poleg tega jih potiska navzgor vojna v Ukrajini. "Nekateri naši dobavitelji oz. trgovci so bili preveč in predolgo vezani samo na rusko nafto," je dejal Počivalšek.

Pričakovati je, je dodal, da se bodo (nabavne) cene v odvisnosti od te krize povišale, mogoče tudi znižale; stanje bodo v teh 30 dneh spremljali in se po potrebi odzvali.

"V nobenem primeru ne želimo zaščiti samo ene strani. Poskrbeti moramo tudi za dobavitelje oz. naftne trgovce. Naš interes ni, da pridemo do tega, da bo v Sloveniji ostal samo en dobavitelj pogonskih goriv, zato bomo v skladu s situacijo v naslednjih 30 dneh po potrebi reagirali," je napovedal.

Po njegovih besedah je več vzvodov, s katerimi lahko uravnotežijo dobaviteljski in prodajni pol. Potrebe po sprostitvi rezerv naftnih derivatov trenutno ni, je dodal.

Vlada tudi zaenkrat ne bo sprejela nobenega ukrepa v zvezi z morebitno omejitvijo količin goriva, ki jih lahko na črpalkah v Sloveniji natočijo tujci. "Dejstvo je, da so cene podobne, kot smo jih imeli doslej, mogoče malo nižje. Cene v Avstriji in na Hrvaškem so trenutno malo nad slovenskimi, na Madžarskem dosti pod slovenskimi, v Italiji pa precej nad slovenskimi. V skladu z dogodki na meji bomo sprejemali nadaljnje ukrepe," je povedal minister.

Vlada bo odlok, po katerem bodo določene najvišje maloprodajne cene goriv, predvidoma sprejela danes, po objavi v uradnem listu pa bo začel veljati v torek.

