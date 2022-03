Po padcu z drevesa s helikopterjem v UKC

15.3.2022 | 18:50

Foto: PGD Šmihel

Danes ob 13.22 je v Metliki oseba pri obrezovanju drevesa padla z višine in se poškodovala. Na kraju so jo oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika. Posadka helikopterja Slovenske vojske s helikopterjem v spremstvu dežurne ekipe Helikopterske enote nujne medicinske pomoči na Brniku jo je prepeljala v UKC Ljubljana.

Požari v naravi

Ob 16.22 je ob Knezovi ulici v Novem mestu gorela podrast. Požar na površini okoli 30 kvadratnih metrov so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu.

Ob 16.32 je ob Rudniškem jezeru v bližini Šalke vasi, občina Kočevje, na posameznih žariščih tlelo pod zemljo. Gasilci PGD Šalka vas so žarišča razkopali in z vodo zalili približno 5 kvadratnih metrov površine.

Ob 12.27 je na Trati v Kočevju gorelo na travniku ob elektro postaji. Ogenj je ugasnil še pred prihodom gasilcev PGD Kočevje, ki so okolico preventivno pregledali. Pogorelo je okoli 100 kvadratnih metrov suhe trave.

Uničili granato

Ob 8.55 so v Šentjanžu, občina Sevnica, našli neeksplodirano ubojno sredstvo. Pirotehniki so odstranili in na kraju uničili topovsko granato kalibra 75 mm, ostanek iz obdobja druge svetovne vojne.

M. K.