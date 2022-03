Onesnažena Dobličica

21.3.2022 | 07:00

Včeraj ob 18.47 je bil na reki Dobličici, ob ulici Kočevje v Črnomlju, opažen oljni madež na gladini in zaznan vonj po bencinu. Gasilci PGD Črnomelj so na gladino postavili okoli 15 metrov lovilnih čreves. V naslednjih dneh bodo spremljali stanje. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Požari v naravi

Ob 18.56 je na Barončevem hribu v Novem mestu gorela podrast v gozdu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini okoli 400 kvadratnih metrov.

Ob 18.59 so ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorele smeti. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Prečna so goreče odpadke na površini okoli 1000 kvadratnih metrov premetali in pogasili.

Ob 19.14 so na Prapreški poti na Otočcu, občina Novo mesto, gorele smeti, pa suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec so pogasili požar na površini okoli 50 kvadratnih metrov.

Ob 19.47 je v ulici Šmihel v Novem mestu gorela vsebina dveh zabojnikov za smeti. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so požar pogasili. Zabojnika sta uničena.

Ob 23.52 so Žabjaku v Novem mestu gorele smeti na velikem kupu gradbenih odpadkov. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Prečna so goreča žarišča na površju sicer pogasili, vendar so bila v notranjosti posamezna žarišča, ki jih je bilo zaradi velikosti kupa nemogoče pogasiti. Gasilci GRC Novo mesto so tekom noči kontrolirali stanje in po potrebi ukrepali. Zjutraj bodo obvestili pristojne za sanacijo deponije.

Ob 17.20 je ob cesti Ribnica–Kočevska Reka v Rakitnici gorela trava na površini okoli 400 kvadratnih metrov. Gasilci PGD Rakitnica so požar pogasili in okolico zalili z vodo.

Ob 20.44 je na Črnomeljski cesti v Kočevju nasproti pokopališča gorela suha trava na površini okoli 300 kvadratnih metrov Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 12:00 do 14:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUŠINJA VAS, izvod Dolnja Bušinja vas.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI SLATNIK, izvod 3. TOKOKROG BAJEC;

- od 8:00 do 9:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP METROPOL, izvod 4. Loka.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 14:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLENOVIK;

- od 7:30 do 8:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. DOLE;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRVAŠKI BROD.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAZBORE, na izvodu ZAGRIČ;

- od 8:00 do 9:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POLJANE PRI MIRNI PEČI, na izvodu NOVA HIŠA-BREZAR.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Slivje, nizkonapetostno omrežje - Slinovce, predvidoma med 9:00 in 13:00 uro; na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Dovško, nizkonapetostno omrežje - Dovško, predvidoma med 8:00 in 14:00 uro; na področju nadzorništva Brežice pa na območju TP Ponikve, nizkonapetostno omrežje - Ponikve, predvidoma med 10:00 in 14:00 uro.

