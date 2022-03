Vlada deli denar SDS-ovim podpornikom: Rončević bo dobil še več

24.3.2022 | 11:30

Borut Rončević je tudi v tretji Janševi vladi dobil številne ugodnosti. (foto: Robert Balen)

Ljubljana/Novo mesto - Za prvi dve leti raziskovalnega inštituta Rudolfovo v Novem mestu je vlada namesto 3 milijone evrov namenila kar 5,2 milijona.

Do volitev je le še en mesec, zato vlada hiti z ustanavljanjem različnih institucij in deljenjem finančnih bonbončkov ljudem blizu SDS.

Čeprav so na ministrstvu za izobraževanje, ki ga vodi Simona Kustec, že februarja pripravili gradivo, ki je bilo podlaga za ustanovitev javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo - Znanstveno in tehnološko središče v Novem mestu, do danes do potrditve na vladi ni prišlo. So pa sinoči na dopisni seji potrdili novo, nekoliko popravljeno gradivo. Inštitutu, katerega idejni vodja je Borut Rončević, direktor direktorata za visoko šolstvo v času druge Janševe vlade, letošnji prejemnik koncesije za študij mediji in novinarstvo na Fakulteti za medije, ki jo vodi, ter predsednik nadzornega sveta RTV Slovenija, bo vlada ob zagonu namenila še več denarja, kot je bilo predvideno sprva. In sicer za prvo leto namesto 1,75 milijona evrov kar 2,6 milijona, v dveh letih skupno 5,2 milijona evrov. Denar namerava vlada zagotoviti s prerazporeditvijo sredstev omenjenega ministrstva.

V obrazložitvi predloga je bilo zapisano, da vlada predlaga ustanovitev Rudolfovega s ciljem podpreti "tehnološki razvoj in inovativnost Jugovzhodne Slovenije in kohezijske regije Vzhodna Slovenija, s tem pa tudi celotne Slovenije." V prvih desetih letih bodo področja znanstvenoraziskovalne dejavnosti zavoda usmerjena predvsem v ključne omogočitvene tehnologije za industrijo 4.0 in 5.0, v digitalizacijo in digitalno preobrazbo gospodarstva in celotne družbe in v krožno gospodarstvo, prenos raziskovalnih rezultatov in tehnološkega znanja v okolje ob varovanju intelektualne lastnine in s tem spodbujanje tehnoloških, netehnoloških in družbenih inovacij, tehnološko zahtevnejšega podjetništva ter posledično večanje produktivnosti in dodane vrednosti v gospodarstvu, je zapisano v gradivu.

Da se inštitut snuje v Novem mestu pod njegovim pokroviteljstvom, je za Večer v začetku februarja potrdil tudi sam Rončević, ko je na vprašanje o novem raziskovalnem inštitutu odgovoril, da je vse odvisno od države, s katero kot pobudniki na to temo redno komunicirajo. "O tem komuniciramo tudi z lokalnim gospodarskim okoljem, ki nas zelo podpira v naši nameri." Pojasnil je še, da si s somišljeniki želi inštitut, skladen z usmeritvami, ki jih razvijajo v Novem mestu.

Ustanavljanje inštituta je del načrta ustanavljanja novih raziskovalnih inštitutov, priklopljenih na državne jasli. Center za uporabno umetno inteligenco, ki naj bi pomagal gospodarskim panogam in z zagotavljanjem inovativnega okolja zadržal domače strokovnjake, je vladi v ustanovitev predlagal tudi Strateški svet za digitalizacijo, ki ga vodi NSi-jev minister Mark Boris Andrijanič. Da ima tudi Prekmurje potencial za raziskovalni inštitut, pa je konec februarja v oddaji Aktualno lokalne televizije TV Idea dejal državni sekretar za visoko šolstvo Mitja Slavinec, ki vodi tudi Pomursko akademsko znanstveno unijo (PAZU) - ki mu jo je pretekli teden s potrditvijo v parlamentu uspelo priklopiti na državne jasli.

Po naših informacijah v Prekmurju razmišljajo o ustanovitvi pomurskega znanstveno-zdravstvenega in inovacijskega središča s sedežem v dvorcu Rakičan. Omenjeni inštitut bi bil namenjen raziskovanju in povezovanju lokalnega gospodarstva, ki bi skrbel tudi za prijave na različne evropske razpise.

Urška Mlinarič; Večer