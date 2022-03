Pogorela lesena avtobusna postaja

30.3.2022 | 07:00

Včerajšnji posredovanji dragatuških gasilcev (fotografiji: PGD Dragatuš)

Minulo noč ob 01.54 je pri naselju Lokve, občina Črnomelj, gorela lesena avtobusna postaja ter grmičevje in podrast v bližnjem gozdu. Gasilci PGD Petrova vas so pogasili požar na avtobusni postaji in gozdni površini na okoli 100 kvadratnih metrov. Avtobusna postaja je uničena.

Pomoč onemoglemu

Ob 13.51 so v Naselju heroja Maroka v Sevnici gasilci PGD Sevnica s tehnično intervencijo odprli vrata v bloku in do prihoda reševalcev NMP Sevnica nudili pomoč onemogli osebi. Reševalci NMP Sevnica so onemoglo osebo medicinsko oskrbeli na kraju.

Delovna nesreča

Ob 16.07 se je v Spodnjem Starem Gradu, občina Krško, pri delu poškodoval zaposleni. Reševalci NMP Krško so poškodovanega na kraju oskrbeli in ga prepeljali na zdravljenje v SB Novo mesto.

Požari v naravi

Ob 10.16 je pri naselju Tanča gora, občina Črnomelj, gorelo v gozdu. Požar na površini okoli štiri hektarje so pogasili gasilci PGD Tanča gora in Dragatuš.

Ob 13.43 je v naselju Grič, občina Kostanjevica na Krki, v gozdu zagorela podrast. Gasilci PGD Kostanjevica na Krki in Prekopa so požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov pogasili in pregledali območje.

Ob 18.15 sta pri naselju Mihovica, občina Šentjernej, goreli podrast in suha trava. Gasilci PGD Šentjernej so pogasili požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov.

Ob 19.59 je v ulici Šmihel v Novem mestu ob železniški progi gorela suha trava. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov.

Ob 20.20 je pri naselju Jerneja vas, občina Črnomelj, gorel gozd. Gasilci PGD Dragatuš in Dobliče so pogasili požar na površini okoli 5000 kvadratnih metrov.

Ob 23.46 je pri naselju Lokve, občina Črnomelj, gorelo v gozdu. Gasilci PGD Petrova vas so pogasili požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov.

Uničena zabojnika

Ponoči ob 3.00 je v naselju Kanižarica, občina Črnomelj, gorela vsebina dveh zabojnikov za komunalne odpadke. Požar so pogasili gasilci PGD Črnomelj. Zabojnika sta uničena.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 9:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DAMELJ na izvodu KOT-DAMELJ.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRILOZJE, izvod Majer.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SOTESKA, izvod 1.SOTESKA, 4.ZIDANICE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

-od 8:00 do 14:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREHOVICA-VAS;

-od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEJMIŠČE ŠENTJERNEJ;

-od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOKA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

-od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAGRIČ, TP KRŽIŠČE, TP ČATEŠKA GORA, TP OKROG, TP TLAKA, TP PRISTAVA PRI MORAVČAH, TP DOLE PRI ČATEŽU, TP GOR. RAVNE in TP LAZAR;

-od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMNI VRH na izvodu GOBNIK V HRIB.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območju TP Ponikve predvidoma med 08:30 in 12:00 uro, za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Gazice Krka predvidoma med 08:00 in 13:00 uro in za področje nadzorništva Krško okolica na območju TP Žadovinek hlevi predvidoma med 08:00 in 12:00 uro.

M. K.