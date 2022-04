Z avtom v jarek

7.4.2022 | 07:00

Sinoči ob 22.15 je v Koritnici, občina Krško osebno vozilo zapeljalo z vozišča v jarek. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, vozilo postavili na cestišče, z vpojnimi sredstvi očistili razlite motorne tekočine in nudili pomoč ostalim službam pri odstranitvi vozila. V nesreči ni bilo poškodovanih oseb.

Gorelo v Brezju

Ob 17.57 sta v ulici Brezje v Novem mestu gorela suha trava in grmičevje. Požar na površini okoli 1000 kvadratnih metrov so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence.

Motena bo oskrba z vodo

Komunala Brežice obvešča uporabnike pitne vode iz dela Malega Vrha ter Globokega, da bo danes motena dobava pitne vode med 7.30 in 14.00 uro zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGE ČR na izvodu ŠIVILJSKA DELAVNICA, BEVKOVA UL.;

- od 8:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA LIPA na izvodu NOVA LIPA;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGE ČR na izvodu S.O. R1.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:30 do 11:30 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABER PRI SEMIČU, TP KOT POSTAJA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 8:45 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STRAŽA, TP RESA;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGORA, izvod 1.PROTI PREČNI;

- od 9:00 do 9:45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGORA;

- od 10:45 do 11:45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKOVNICE;

- od 12:00 do 12:45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOROŠKA VAS;

- od 13:00 do 13:45 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIHOVEC, TP POD MIHOVCEM.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:3 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREHOVICA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TKURJA VAS.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:00 in 14:00 na območju TP Apnenik, nizkonapetostno omrežje – Apnenik.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Brežice med 8.30 in 12. uro na območju TP Župeča vas, Cerklje, Dolenja Pirošica, Zgornja Pirošica, Izvir, Stojanski vrh, Brvi, Kamence, Poštena vas, Kraška vas in Stankovo; na območju nadzorništva Krško mesto med 8. in 14. uro na območju TP Stara vas Videm, nizkonapetostno omrežje – Stara vas proti Brežicam; na območju nadzorništva Krško okolica med 8. in 13. uro na območju TP Pečice, nizkonapetostno omrežje – Pečice šola; na območju nadzorništva Sevnica pa med 8. in 14. uro na območju TP Vitovec, nizkonapetostno omrežje – Podlogar.

