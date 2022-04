Stekel pilotni projekt prevozov na zahtevo - zdaj še brezplačno

Kočevje - V občini Kočevje je začel delovati pilotni projekt prevoza na zahtevo. Do 24. aprila je storitev na voljo brezplačno, nato pa bodo prevoze zaračunavali po sprejemljivih in delno subvencioniranih cenah. Prevozi naj bi bili tudi bolj prilagodljivi in zato bolj zanimivi za uporabnike.

Storitev je podobna klasični taxi storitvi, a ker vožnje opravlja kombi, je ta za končnega uporabnika cenejša. Hkrati je storitev podobna javnemu avtobusnemu prevozu, vendar bolj prilagodljiva potrebam uporabnika, pravijo na občini.

Uporabniki prevoz naročijo preko posebne aplikacije ToyotaGo, lahko tudi telefonsko preko sistema Sopotniki, opravijo pa ga ustrezno usposobljeni in licencirani prevoznik. Za prevoz uporabniki izberejo vstopno točko in končno lokacijo, lahko pa izberejo tudi prevoz na dogodek in nazaj, kjer vnesejo vstopno točko, za končno lokacijo pa enega od prednastavljenih dogodkov.

Prevozi so na voljo od ponedeljka do petka, med 4.30 in 22. uro, ob koncih tedna pa v času dogovorjenih dogodkov, ki so prednastavljeni v aplikaciji.

Do 24. aprila, ko poteka testna faza projekta, je prevoz brezplačen, pozneje pa ga bodo zaračunavali glede na prevožene kilometre. Prevoz npr. do pet kilometrov bo stal 1,20 evra, do 25 kilometrov pa 3,20 evra. Za mlajše od 18 let bo polovico zneska subvencionirala občina Kočevje, starejši od 65 let pa ga bodo lahko koristili brezplačno.

V projektu je bila naloga občine priskrbeti izvajalca prevozov, Toyota zagotavlja vozila, Zavod Sopotniki pa je razvil aplikacijo za naročanje prevozov.

STA; M. K.