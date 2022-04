Vlada v razvojni načrt uvrstila gradnjo DSO in rehabilitacijskega centra Osilnica

Dom, ki že vrsto let sameva. (foto: arhiv; M. G.)

Ljubljana/Osilnica - Vlada je na včerajšnji dopisni seji sprejela sklep, s katerim so v veljavni načrt razvojnih programov 2022-2025 uvrstili projekt gradnje doma starejših občanov in rehabilitacijskega centra Osilnica. Investicija je ocenjena na 7,2 milijona evrov, so sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Investicijo bodo predvidoma izvajali v letih 2022 in 2023. Sredstva za izvedbo načrtujejo na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter na ministrstvu za zdravje.

Z izvedbo investicije bodo dokončali gradnjo in ureditev doma za starejše in rehabilitacijskega centra za osebe s cerebralno paralizo ali drugimi motnjami v razvoju.

Kot so z ministrstva še zapisali v sporočilu, se bo z investicijo ustavilo propadanje objekta, zgrajenega do 3. gradbene faze, z novim domom pa da bodo rešili problematiko pomanjkanja kapacitet v domovih za ostarele.

M. K.