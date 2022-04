Ustanavljajo stanovanjski sklad, podprli univerzo in Rudolfovo

15.4.2022 | 13:00

Novo mesto - Novomeški občinski svet je na sinočnji seji sprejel zaključni račun proračuna za leto 2021, rebalans letošnjega proračuna in v prvem branju tudi proračun za leto 2023. Morda najpomembnejša novica je odločitev o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada, ki bo upravljal s stanovanji v občinski lasti in poskrbel, za izdatno povečanje občinskega fonda neprofitnih stanovanj. Poleg tega je svet soglasno podprl prizadevanja za ustanovitev Javne univerze v Novem mestu in raziskovalnega inštituta Rudolfovo ter obsodil ruski napad na Ukrajino.

Novomeška občina je lastnica 40 stanovanj in poslovnih prostorov, ki bi jih s predvideno ustanovitvijo Javnega stanovanjskega sklada prenesla nanj kot ustanovitveni kapital. Danes je večina stanovanj, ki se oddajajo v neprofitni najem na območju Mestne občine Novo mesto, v lasti podjetja Zarja, večino teh stanovanj pa je občina ob ustanovitvi Zarje nanjo prenesla kot ustanovni kapitalski vložek.

Mestna občina Novo mesto želi v naslednjih petih letih bistveno povečati fond javnih najemniških stanovanj. Gre za ukrep razvoja stanovanjskega fonda, ki bo mladim na pričetku njihove karierne poti zagotavljal stroškovno primernejše oblike najema. Trenutno povpraševanje po stanovanjih nasploh v novomeški občini bistveno presega ponudbo, to vpliva na rast cen, ki mnogim niso več dostopne. Poleg zasebnih vlagateljev, ki so se v zadnjem času odločili za gradnjo večstanovanjskih objektov in prav tako podjetja Zarja, ki je v večinski lasti Mestne občine Novo mesto, katerega poslanstvo bo še naprej večati najemniški stanovanjski sklad po tržnem principu, je za razvoj mesta ključen tudi sklad javnih najemniških stanovanj, ki bodo meščanom na voljo po dostopnejših najemninah.

Pomemben vzrok za ustanovitev Javnega stanovanjskega sklada je tudi možnost sofinanciranja gradnje novih stanovanj iz evropskih skladov. Za napovedan razpis programskega obdobja iz Načrta za okrevanje se predvideva, da bo prijavitelj lahko samo javni stanovanjski sklad oziroma bodo javna sredstva, državna ali evropska, dostopna prvenstveno javnim stanovanjskim skladom, ki se ukvarjajo z dejavnostjo na področju stanovanjske politike. Že sedaj se je npr. za sofinanciranje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije morala prijaviti Mestna občina Novo mesto, lahko pa bi se tudi javni sklad, če bi bil že ustanovljen.

V lanskem proračunu je Mestna občina predvidela 50,6 milijona evrov, realizirala pa 46,6 milijona. Od načrtovani 53,5 milijona odhodkov pa so jih udejanjili 45,1, od tega kar 16,9 milijona za investicije. Ob koncu leta je bila novomeška zadolžena za 4,6 milijona, kar je za 7,5 milijona manj kot leta 2014, s čimer je najmanj zadolžena mestna občina in ena najmanj zadolženih občin v državi, kar je po mnenju župana Gregorja Macedonija dobro in občini omogoča morebitno novo zadolžitev.

Svetniki so v prvem branju sprejeli odlok o proračunu za leto 2023, čeprav bo tedaj občino po jesenskih volitvah vodil nov občinski svet in morda tudi nov župan, a zakonodaja zaradi kontinuiranega delovanja občine in poteka večletnih projektov to dopušča. V proračunu za prihodnje leto je predvideno za 58,2 milijona prihodkov in zadolževanje v višini 5,5 milijona ter 66,5 milijona odhodkov.

Kot rečeno, je občinski svet izrazil soglasno podporo ustanovitvi javne univerze v Novem mestu, Vlado Republike Slovenije in Državni zbor Republike Slovenije pa pozval, da sprejmeta vse potrebne ukrepe za začetek delovanja javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto in za preoblikovanje Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto v javni visokošolski zavod. Nekateri svetniki so ob tem izrazili pomisleke ob izboru dr. Boruta Rončevića za vršilca dolžnosti direktorja zavoda Rudolfovo, saj je prav ta odločitev zaradi njegove tesne povezanosti s trenutno vladajočo stranko in z njo povezanimi zasebnimi in javnimi visokošolskimi zavodi razburila slovensko akademsko in raziskovalno javnost ter pripeljala celo do zahteve za referendum o ustanovitvi.

