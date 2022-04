FOTO: Navratilovci zavirali kolo

18.4.2022 | 21:25

Turn, ki sledi petelinjemu boju, je vrhunec zaviranja kola.

Članice in člani MFS Ivan Navratil v kolu

Na koncu so šli s plesalkami in plesalci v kolo množično tudi obiskovalci, med njimi tudi predsednik Borut Pahor. (vse foto: M. L.)

Metlika - Metliška folklorna skupina MFS Ivan Navratil organizira tradicionalno vsako leto na velikonočni ponedeljek prireditev z naslovom Vuzemski ponedeljek in to je pripravila tudi danes na metliškem Trgu svobode. Prireditev si je v spremstvu metliškega župana Darka Zevnika ogledal tudi predsednik Borut Pahor.

Vsako leto članice in člani MFS Ivan Navratil povabijo tudi goste in na letošnji enaintrideseti prireditvi so tako nastopile Mestna godba Metlika in Kresnice, ljudske pevke iz Adlešičev.

Spored prireditve je povezoval Matjaž Rus. Kot je povedal, je praznovanje vuzemskega ponedeljka v Metliki prastar običaj, s katerim je prvi seznanil širšo javnost metliški rojak Ivan Navratil. »Leta 1849 je namreč v tedanjem mladinskem časopisu Vedež in pozneje v Ljubljanskem zvonu opisal metliške velikonočne oziroma vuzemske običaje,« je povedal. Običaj so kmalu po drugi svetovni vojni tedanje oblasti prepovedale, pred leti pa so ga Metličani spet obudili.

Vuzemski ponedeljek, ki je postal praznik MFS Ivan Navratil, so v Metliki zaznamovali tudi lani, a brez obiskovalcev, je povedal Rus.

Kot pravijo v MFS Ivan Navratil, z Vuzemskim ponedeljkom prikažejo metliško plesno obredje, ki mu pravijo zaviranje kola. Plesali so ga vsako leto na vuzemski (velikonočni) ponedeljek na prostem na Pungartu pri cerkvici sv. Martina, od leta 1992 ga plešejo na Trgu svobode, ki je del starega mestnega jedra Metlike. V celoti ga sestavlja šest različnih iger (Kolo, Must, Rešetca, Robčeca, Petelinji boj in Turn), od katerih pa dandanes nekatere opuščajo. »Gre pa prav gotovo za najstarejši splet plesov, pesmi in iger na Slovenskem, ki je bil leta 2013 vpisan v register nesnovne kulturne dediščine in od leta 2018 razglašen za nesnovno dediščino državnega pomena. Metliško obredje se pleše brez glasbene spremljave. Plesalcem daje ritem pesem, ki jo sami prepevajo med plesom,« pojasnjujejo v MFS Ivan Navratil.

Današnja prireditev je privabila veliko obiskovalcev in številni med njimi so šli, kot je to navada na takem dogodku, na koncu s plesalci v kolo po metliškem trgu. Tako so skupaj zavirali kolo v dobrem razpoloženju, h kateremu je prispevalo tudi ugodno vreme. Dan je bil sončen, čeprav hladen. Med dogodkom je celo ponehal veter, kar je v imenu udeležencev na koncu prireditve hvaležno omenil napovedovalec Matjaž Rus.

M. L.

Galerija