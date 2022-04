Dobrodelno okrog Slovenije - za nakup koles otrokom

20.4.2022 | 18:30

Dami Zupi ob lanskem prihodu na cilj pred novomeškim rotovžem (foto: arhiv; Sportida)

Ljubljana/Novo mesto - Med 27. aprilom in 1. majem bo potekal humanitarni kolesarski dogodek Dobrodelno okrog Slovenije, v okviru katerega bodo udeleženci prekolesarili traso okoli Slovenije in zbirali sredstva za nakup koles otrokom iz socialno ogroženih družin. Dogodek je namenjen tudi ozaveščanju o celiakiji, so povedali na današnji novinarski konferenci.

Dobrodelno okrog Slovenije je kolesarska vožnja ultramaratonskega kolesarja Damija Zupija, v okviru katere kolesarji v petih dneh prevozijo preko 1225 kilometrov okrog celotne Slovenije. Vožnja je sestavljena iz petih etap, začne in konča se v Novem mestu, kolesarji pa bodo vsak dan prevozili med 250 in 300 kilometri.

Projekt je bil prvič izpeljan leta 2020, lani pa je iz dvodnevnega prerasel v petdnevni dogodek. Lani so z zbranimi sredstvi omogočili nakup 32 koles, letos pa si želijo, da bo številka še višja. Zadali so si tudi cilj, da 14 koles predajo že med samo potjo, med postanki v raznih krajih po Sloveniji. Eno kolo so Škofijski karitas Ljubljana predali že na današnji konferenci.

Kot je povedal vodja projekta Dami Zupi, se je lani akciji pridružilo več kot 250 kolesark in kolesarjev, tudi letos je interes za sodelovanje velik, a so število kolesarjev zaradi varnosti morali omejiti na 25. Po Zupijevih besedah "so kolesarji alfa in omega celotnega projekta, nanje gleda kot na ambasadorje, saj so zaslužni za to, da otroci dobijo kolesa". Kljub omejenemu število so pozvali, naj se kolesarjem na vožnji pridružijo tudi ostali, ki lahko prevozijo poljubno dolžino trase.

Kot je povedal Luka Oven iz Slovenske karitas, želijo otrokom pomagati celostno, da bodo zaživeli dostojno in samostojno. Za marsikaterega otroka je namreč kolo sredstvo za dostop do šole, kasneje študija, socializacije, spodbuja pa tudi gibanje in zdrav način življenja. Kolesa bodo podarili že izbranim otrokom iz cele Slovenije, polovica je dečkov in polovica deklic, stari pa so med šest in 17 let.

Dobrodelni kolesarki dogodek bo tudi letos potekal v znamenju ozaveščanja o celiakiji, neozdravljivi kronični bolezni, ki je posledica preobčutljivosti na gluten. Predsednik društva Celiac Slovenija Goran Makar je na konferenci poudaril, da se osebe s celiakijo pogosto srečujejo s stigmatizacijo, socialno izolacijo, občutki manjvrednosti in depresijo, zato je pomembno ozaveščanje in izobraževanje o tej bolezni. Dodal je da ta dogodek pomaga društvu pri prepoznavnosti, kar jim omogoča, da lažje pridejo do sredstev za pomoč bolnikom.

Sredstva za nakup koles že zbirajo nekatere župnijske Karitas, zbirali pa jih bodo še z donacijami kolesarjev, sms-sporočili in donacijami na bančni račun Karitasa.

STA; M. K.