Vida obljublja sodelovanje in delo za Dolenjsko

25.4.2022 | 12:20

Dr. Vida Čadonič Špelič

Novo mesto - Na listi Nove Slovenije - Krščanski demokrati se je s 1.680 glasovi oziroma v svojem okraju Novo mesto 2 zbranimi 9,59 odstotka glasov v državni zbor uvrstila dr. Vida Čadonič Špelič, zadnjih sedem let direktorica novomeške občinske uprave in od leta 1993 do 1994 poslanka prvega državnega zbora Republike Slovenije.

Po izvolitvi se je najprej zahvalila vsem, ki so glasovali zanjo: »Hvala vsem, ki ste me podprli, ki ste v meni videli potencial in zaupanje. Že kot direktorica občinske uprave sem dobro sodelovala z vsemi župani iz naše regije. Držala bom besedo, ki sem jim jo dala, in bo na voljo vsem, ko me bodo potrebovali. Vsak od 1.680 glasov je enako pripomogel k moji izvolitvi, vendar v državnem zboru ne bom poslanka le teh, ki so me izvolili, ampak bo predstavnica vseh Dolenjk in Dolenjcev ne glede na njihovo politično pripadnost, želim si naredi čim več dobrega za Dolenjsko in v parlamentu splesti dolenjsko mrežo. V državnem zboru želim dobro sodelovati z vsemi poslanci ne glede na njihovo politično opredelitev. Menim, da bo to v tej sestavi parlamenta možno. Od novinarjev pa pričakujem, da me boste nadzirali in me opozarjali, če bom počela kaj narobe.«

I. Vidmar