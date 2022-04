Olimpijada gluhih - Leja upa na dva finala

29.4.2022 | 10:40

Leja Glojnarič pri Odštevalniku do začetka olimpijade gluhih (Fotografije: Žiga Korenčan/Zsis.si)

Leja Glojnarič

Slovenska odprava pred odhodom v Brazilijo

Brežice - Atletinja Leja Glojnarič iz Brežic bo na olimpijadi gluhih v Braziliji nastopila v metu kopja, skoku v višino in v mnogoboju

Brazilija bo od 1. do 15. maja gostila poletno olimpijado gluhih, na kateri bo nastopila tudi četverica slovenskih športnikov. Slovenske barve bo v metu kopja, skoku v višino in v mnogoboju zastopala tudi atletinja Leja Glojnarič iz Brežic, za katero bo to prvo tovrstno tekmovanje.

»Vsekakor si želim priti v finale skoka v višino in metu kopja, potem pa bomo videli, kam lahko sežem,« je pred odhodom v Južno Ameriko povedala 19-letna Leja, ki se je na olimpijado gluhih kvalificirala že pred dvema letoma, vendar je bilo lani tekmovanje zaradi epidemije koronavirusa prestavljeno.

Že od otroštva slabo sliši na obe ušesi. Stanje se ji iz leta v leto slabša; zdaj ima že 85-odstotno izgubo sluha, zato nosi slušni aparat. Včasih jo je bilo zato sram, težje se je vklopila v družbo. »Imela sem nekaj težav sama s seboj in sem celo razmišljala, da za vedno zapustim atletiko. A sem se nato sprijaznila, da me bo to spremljalo vse življenje, da sem drugačna od preostalih. Ovire so vedno, vendar se z njimi uspešno spopadam, pri tem pa imam vso podporo družine,« pove Leja, ki ima zelo dober občutek v prostoru in je zelo predana športu. Prav zaradi svoje drugačnosti se še bolj trudi in želi dokazati.

Najbolj uživa v skoku v višino; v tej disciplini dosega tudi najboljše rezultate. Njen trener je oče Iztok, ki jo bo spremljal v Braziliji. »Po rezultatih sem uvrščena kar visoko, a vsako tekmovanje je povsem svoja zgodba. Upam, da se bom vsaj približala svojim najboljšim dosežkom; to bo zame velik izziv,« še dodaja Leja, za katero bo tekmovanje v Braziliji vrhunec letošnje sezone.

Iz aktualnega tiskanega Dolenjskega lista.

Rok Nose

Zvočni zapisi Leja Glojnarič pred olimpijado Leja Glojnarič pred olimpijado