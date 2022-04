Trebanjci zadali prvi poraz Celjanom, boj za prvaka ostaja odprt

30.4.2022 | 08:45

Foto: RK Trimo Trebnje

Trebnje - Rokometaši trebanjskega Trima so sinoči na krilih nabito polne domače dvorane v 23. krogu lige NLB premagali Celje Pivovarno Laško s 30:29 (15:14).

* Dvorana OŠ Trebnje, gledalcev 450, sodnika: Žibret in Teršek.

* Trimo: Ristanović, Čudič, Slatinek Jovičič 3, Višček, Horvat 2, Didovič, Radojković 4, Kotar 1, Lazarevski 6, Potočnik 3, Udovič, Miklavec, Glavaš 6 (5), Florjančič, Ćorsović 5.

* Celje: Bojić, Gaberšek, Strmljan 1, Terzić 3, Mazej 1, Dragašević, Razgor 4 (4), Cokan 4 (2), Poteko 2, Ivanković 3, Čepić 2, Kodrin 1, Žabić, Mlakar 2, Vlah 5, Suholežnik 1.

* Sedemmetrovke: Trimo 7 (5), Celje 7 (6).

* Izključitve: Trimo 8, Celje 10 minut.

* Rdeči karton: Mlakar (58.).

V Trebnjem so domači sinoči iskali zmago, ki bi jih še ohranila v bolj ali manj realnem boju za prvaka. V goste so sprejeli še neporažene Celjane, ki so pred to tekmo ob dveh tekmah več zbrali 43 točk oziroma osem več od Dolenjcev.

"Obeta se nam pravi rokometni praznik, dali bomo vse od sebe," je pred tekmo dejal trener domačih Uroš Zorman. Njegov kolega na celjski klopi Alem Toskić pa je poudaril pomembnost tekme za končni razplet prvenstva. "Zavedamo se, kaj bi pomenili novi točki," je poudaril.

Obračun je bil zelo izenačen, na koncu pa se je izšlo po željah domačih, ki so ostali v igri za naslov. Celje bo sicer do konca sezone odigrali še tri tekme, Trebnje pa pet.

Trebanjci so tekmo odločno začeli in nekajkrat povedli za dva zadetka, bili nato večino časa polčasa rahlo v ospredju, Celjani so jih ujeli šele v 26. minuti pri 12:12. Na glavni odmor so gostitelji nesli zadetek naskoka, kar je napovedalo zanimivo nadaljevanje.

V 36. minuti so gosti prvič na tekmi povedli, ko je za 17:16 zadel David Razgor s sedmih metrov, toda domači se niso dali in sami spet pobegnili za dva zadetka. Nato pa je znova sledila izenačena predstava, v kateri ne enim ne drugim ni uspelo priti do otipljive prednosti.

V 57. minuti so sicer domači spet prišli do dveh zadetkov prednosti, nato pa je bil za nameček pri Celjanih tretjič na tekmi izključen Žiga Mlakar. Sledili sta pomembni obrambi Nebojše Bojića v celjskih vratih (obranil je tudi sedemmetrovko), toda Miodrag Ćorsovič je 1:10 minute pred koncem le poskrbel za 30:28.

Celjani so nato hitro zmanjšali zaostanek, 15 sekund pred koncem je Zorman vzel minuto odmora, njegova ekipa pa je v tem kratkem času pred glasnimi navijači znala zadržati prednost zadetka za veliko zmago.

V domači zasedbi sta bila strelsko najbolj razpoložena Milan Lazarevski in Filip Glavaš s šestimi goli, na drugi strani jih je Aleks Vlah dosegel pet.

IZJAVI PO TEKMI

Gregor Potočnik, rokometaš Trima Trebnjega: "Ta zmaga je za nas zelo pomembna. Vsa čast ekipi za borbeno predstavo, predvsem pa izjemnim navijačem, ki so nas spodbujali do konca."

Alem Toskić, trener Celja Pivovarne Laško: "Čestitke Trimu Trebnjemu za zasluženo zmago. Tako v napadu kot v obrambi smo odigrali katastrofalno. Na poti do naslova prvaka smo ubrali zahtevnejšo pot."

Trimo bo v 24. krogu gostoval pri Ljubljani, Celje pa bo gostilo Gorenje.

* Izidi, 23. krog:

- petek, 29. april:

Herz Šmartno - Urbanscape Loka 27:33 (17:19)

Trimo Trebnje - Celje Pivovarna Laško 30:29 (15:14)

Ljubljana - Slovenj Gradec 2011 32:35 (17:17)

Maribor Branik - Koper 26:24 (13:12)

- sobota, 30. april:

18.00 Gorenje Velenje - Riko Ribnica

19.00 Sviš Ivančna Gorica - Jeruzalem Ormož

19.00 Dobova - LL Grosist Slovan

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 23 21 1 1 773:595 43

2. Trimo Trebnje 21 17 3 1 623:539 37

3. Gorenje Velenje 21 16 1 4 670:524 33

4. Urbanscape Loka 23 14 0 9 626:588 29

5. Riko Ribnica 22 12 2 8 645:629 26

6. Slovenj Gradec 2011 23 12 1 10 656:643 25

7. Koper 23 11 1 11 634:618 23

8. Maribor Branik 23 10 1 12 599:634 21

9. LL Grosist Slovan 22 8 2 12 573:607 18

10. Jeruzalem Ormož 21 8 2 11 570:621 18

11. Dobova 22 7 2 13 573:627 16

12. Sviš Ivančna Gorica 22 5 0 17 553:626 10

13. Ljubljana 23 2 3 18 657:744 7

14. Herz Šmartno 23 2 3 18 578:735 7

STA; M. K.