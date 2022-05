FOTO: Z avtom v objekt ob cesti; v Novem mestu, Mokronogu in Krškem gasilce zaposluje neurje

1.5.2022 | 18:50

Podulce - današnja zgodnjepopoldanska nesreča (vse fotografije: PGE Krško)

Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje je neurje v popoldanskem času zajelo občine Krško, Sevnica, Mokronog-Trebelno in Novo mesto. Po do sedaj zbranih podatkih so bili aktivirani gasilci iz devetih prostovoljnih gasilskih društev in dve poklicni enoti. Gasilci so prečrpavali meteorno vodo iz zalitih prostorov stanovanjskih objektov, gostinskega objekta in vozišč. Prav tako je meteorna voda odprla kanalizacijske pokrove, podrtih je bilo nekaj dreves.

Sledi nekaj podrobnosti.

Ob 13.07 je v ulici Žlebej v Novem mestu meteorna voda zalila prostore večstanovanjske hiše. Gasilci PGD Kamence so izčrpali okoli 1,5 kubičnega metra vode in odmašili odtočne jaške.

Ob 13.56 je na Velikem Slatniku, občina Novo mesto, meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Potov Vrh - Slatnik so izčrpali okoli osem kubičnih metrov vode.

Ob 14.41 je v ulici Pod gradom v Mokronogu, občina Mokronog-Trebelno, meteorna voda zalila več poslovnih prostorov in stanovanjskih hiš.

Ob 15.37 je tudi v Gubčevi ulici v Mokronogu meteorna voda zalila kletne prostore več stanovanjskih hiš. Gasilci PGD Mokronog, podjetniki, občani in cestni uslužbenci so izčrpali vodo in počistili posledice poplav.

Na cesti nanosi peska in zemlje

Ob 16.27 so na relaciji Mali Slatnik - Ratež gasilci GRC Novo mesto oprali z zemljo onesnaženo cestišče v skupni dolžini okoli 150 metrov. Dežurni delavci cestnega podjetja Novo mesto so odstranili nanose peska in zemlje.

Težave tudi v Posavju

Ob 15.39 je del mesta Krško z okolico zajelo neurje z močnim dežjem. Črpanje vode iz objektov, predvsem kleti, je bilo potrebno na desetih lokacijah. V treh primerih je voda zalila cestišče, sprožila pa sta se tudi dva plazova, ki delno ovirata promet. Aktiviranih je bilo sedem društev: PGE Krško, PGD Krško, PGD Leskovec, PGD Senovo, PGD Velika vas, PGD Videm ob Savi. Posredovali so tudi delavci Cestnega podjetja in Kostak-a Krško. V nekaterih delih občine poročajo tudi o toči med dežjem.

V občine Sevnica je v naselju Križ voda nanesla na cesto blato. Posredujejo delavci Komunale Sevnica.

Na AC v odbojno ograjo

Ob 12.55 je na avtocesti pred izvozom Novo mesto vzhod, v smeri Brežic, občina Novo mesto, osebno vozilo trčilo v odbojno ograjo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom odprli vrata poškodovanega vozila, odklopili akumulator na vozilu in pomagali pri prenosu poškodovane osebe. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano oskrbeli na kraju in jo odpeljali v novomeško bolnišnico.

Z avtom v počitniški objekt

Ob 12.24 se je v naselju Podulce, občina Krško, voznik z osebnim vozilom zaletel v počitniški objekt. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, s tehničnim posegom izvlekli vozilo na cestišče in odstranili na varen kraj. Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo ustrezno oskrbeli in prepeljali v SB Novo mesto.

Onesnažena Pendirjevka

Ob 16.46 so v Gorenji Stari vasi, občina Šentjernej, opazili naftni madež v potoku Pendirjevka. Gasilci GRC Novo mesto ter PGD Šentjernej in Stara vas - Loka so na potoku postavili pivnike in vodno zaveso. O dogodku so obveščeni policisti in inšpektorji.

M. K.