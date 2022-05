Feniks končno res vstal? Tudi o cenah bencina

4.5.2022 | 12:40

Brežice - Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak, brežiški župan Ivan Molan in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek so v Brežicah danes podpisal pismo o nameri za vzpostavitev gospodarskega logističnega središča Feniks v Posavju. Več stomilijonski projekt, ki so začeli pred 16. leti, naj bi v prihodnjih letih uresničili.

Gre za dogovor med brežiško občino in več ministrstvi o razdelitvi nalog pri zagonu zastalega gospodarsko-razvojnega projekta na približno stohektarskem območju med avtocesto in vojaškim letališčem Cerklje ob Krki, je pojasnil Molan.

Dogovor sicer predvideva, da Dars poskrbi za avtocestni priključek, obrambno ministrstvo naj bi zagotovilo zemljišča za premestitev letališkega območja za odmetavanje nevarnega tovora, ki tam, kjer je zdaj, ovira projekt. Ministrstvo za gospodarstvo bi poskrbelo za gradnjo središča in prenos državnih zemljišč na Občino Brežice, ta pa naj bi izvedla komunalno opremljanje.

Molan je še ocenil, da gre za izjemno zemljišče in projekt, ki bi lahko zagotovil veliko novih delovnih mest in za veliko občinsko, regijsko in državno razvojno priložnost.

Med izvedbenimi roki je navedel, da bi morali prihodnje leto urediti nadomestno zemljišče za letalsko odmetavanje nevarnega tovora. Leta 2024 bi lahko začeli komunalno urejanje, Dars pa bi moral do takrat urediti nov avtocestni priključek. Občina sicer pri projektu poleg lastnih sredstev računa še na evropsko denarno podporo, možno bo tudi javno-zasebno partnerstvo, je še dejal Molan.

Po Vizjakovih podatkih so projekt zastavili leta 2006, leta 2012 pa so zanj sprejeli državni prostorski načrt. Zastal naj bi zaradi vmesne finančne krize in drugih razlogov, med glavnimi ovirami pa je bila bližina omenjenega zemljišča za odmetavanje nevarnega tovora.

Po dogovoru, ki so ga dosegli med vsemi vključenimi ministrstvi in drugimi deležniki, je zdaj zagon projekta omogočen. Vizjak je tudi izrazili upanje, da bo nova vlada projekt Feniks nadaljevala in da ta "ne bo odvisen od politike".

Projekt sicer predvideva razvoj vojaškega letališča z izgradnjo civilnega dela, razvoj poslovno-industrijsko-podpornih območij v njegovi neposredni bližini in raziskovalne dejavnosti. Z razvojem poslovnih con na "dvorišču Zagreba" in izrabo prometnih povezav bi radi postavili enega glavnih razvojnih centrov tega dela Evrope. Vizjak je še ocenil, da naj bi šlo za več stomilijonsko naložbo in za pomemben razvojni projekt, ki bo še posebej prišel do izraza po prestavitvi schengenske meje.

To je poudaril tudi Počivalšek in pristavil, da bi Feniks okrepil gospodarsko os Ljubljana-Zagreb. "Treba je pogledati v prihodnost. Schengenska meja bo v tem delu padla. Okrepile se bodo gospodarske vezi med Ljubljano in Zagrebom in naprej z Balkanom," je pojasnil.

Dosegli bi sicer radi razvoj logistično-gospodarskega središča, kar bi omogočilo razvoj te pomembne panoge tudi na osi sever-jug. Gre tudi za naložbo v smeri skladnega in regionalnega razvoja. Gospodarski minister je še poudaril, da ima izbrano zemljišče, ki je zanimivo za domače in tuje naložbenike, vse, kar potrebuje sodoben logistično-gospodarski center. Hkrati gre za eno od dveh večjih zemljišč v državi, ki omogočata razvoj velikih gospodarskih projektov, je še dejal Počivalšek.

Počivalšek o podražitvi pogonskih goriv: Po potrebi bomo ukrepali

Vlada bo po napovedih ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška preverila zadnje dogajanje na trgu pogonskih goriv in po potrebi ukrepala. Ob tem je odločitev vlade, da ne regulira več cen pogonskega goriva, utemeljil s stabilizacijo trga, tako v smislu količin kot cen.

"Cene goriv smo omejili zaradi nestabilnosti na trgu," je ob robu podpisa pisma o nameri za vzpostavitev Gospodarskega logističnega središča Feniks povedal Počivalšek. Razmere so se od tedaj stabilizirale tako v smislu količin kot tudi cen. "Bomo pa preverili vse, kar se dogaja na trgu, in po potrebi ukrepali," je zagotovil.

Komentiral je tudi torkovo izjavo najverjetnejšega mandatarja Roberta Goloba, da trg v Sloveniji ne deluje in da je čas za pametno regulacijo. Kot je izpostavil, imamo v Sloveniji tri ponudnike, nimamo duopolnega sistema, predvsem pa je po njegovih besedah treba pogledati analizo prodaje posameznih goriv, ne samo števila trgovcev.

Gospodarski minister je dodal, da je bila Slovenija edina država v Evropi, ki je imela regulirane cene. "V preteklem obdobju smo sprostili marže, to, kar se dogaja sedaj na cenovnem področju, pa se dogaja zaradi rasti cene osnovne surovine, ki predstavlja med 40 in 50 odstotkov cene goriva," je pojasnil.

Če trg ne deluje, imamo po ministrovih besedah agencijo za varstvo konkurence, ki ima dolžnost, da zadeve nadzira in ukrepa.

Napovedi avtoprevoznikov, da bodo v luči rekordnih cen goriva podražili storitve, Počivalšek ni želel komentirati. "Dejstvo pa je, da avtoprevozniki nimajo teh cen, ampak imajo posebne pogodbe s trgovci, pri katerih se oskrbujejo. Vsak mora nositi odgovornost za to, kar ima," je sklenil.

STA; M. K.