V Občini Črnomelj danes nadomestne volitve romskega svetnika

8.5.2022 | 11:30

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Črnomelj - V Črnomlju danes volijo nadomestnega svetnika, ki bo v občinskem svetu predstavljal romsko skupnost. Za to mesto se potegujeta Božo Rozman in Franc Hudak, ki kandidirata s podporo volivcev. Voli lahko 265 volilnih upravičencev, ki bodo svoj glas na volišču v nekdanjem turistično-informacijskem centru lahko oddali med 7. in 19. uro.

Nadomestne volitve je sicer črnomaljska občina razpisala po prenehanju mandata romskemu svetniku Henčku Koscu decembra lani. Temu je mandat prenehal zaradi odhoda na prestajanje zaporne kazni, je pojasnila tajnica črnomaljske posebne volilne komisije Željka Karin Biličič.

Volišče v prostorih nekdanjega turistično-informativnega centra na Trgu svobode 3 v Črnomlju so odprli ob 7. uri in jih bodo torej zaprli ob 19. uri. Podatki o izidu volitev naj bi bili znani kmalu po zaprtju volišča, je še potrdila Biličičeva.

STA; M. K.