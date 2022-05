Novomeški likovni dnevi: Bolj žensko in bolj mladostno

9.5.2022 | 18:40

Novo mesto - Novomeški likovni dnevi, ki so se v ponedeljek začeli v Jakčevem domu, bodo letos v primerjavi s preteklostjo bolj žensko in bolj mladostno obarvani. Prvič bodo namreč med udeleženci prevladovale ženske, ob tem pa se je organizator tokrat odločil dati priložnost mlajšim ustvarjalcem.

»Da je na letošnjih 18. novomeških likovnih dnevih več žensk, se ni zgodilo načrtno, enostavno poklopilo se nam je tako, kar pa ni naključje, saj je slikark čedalje več, čedalje več deklet se tudi odloča za študij slikarstva. Izbor mlajših ustvarjalcev pa je naša odločitev. Mlajši sicer težko dobijo priložnost za udeležbo na tovrstnih kolonijah, čeprav so kakovostni in imajo za sabo tudi že več razstav in nagrad, gre za združbo močnih in profiliranih avtorjev. Zaznamujejo jih različne avtopoetike in tehnike ustvarjanja, kar je v duhu te novomeške kolonije,« je povedal umetniški vodja Novomeških likovnih Robert Lozar, ki je udeležence tudi predstavil.

Na letošnjih Novomeških likovnih dnevih, ki bodo, kot je ob predstavitvi opozorila direktorica Dolenjskega muzeja Jasna Dokl Osolnik, po krajši pavzi znova mednarodno obarvani, bodo ustvarjali Maša Gala iz Ljubljane, Iris Jambrek iz Zagreba, Ana Jerčič Jakob iz Ljubljane, Lučka Šparovec z Bleda, Adis Lukač iz Sarajeva, Luka Širok iz Šempetra pri Novi Gorici in Stojan Grauf iz Maribora.

Častni gost bo letos Dušan Kirbiš, ki se bo udeležencem pridružil v četrtek, ko bo imel popoldne ob 17. uri tudi predavanje oziroma pogovor na temo Svoboda in nujnost. »Na dosedanjih sedemnajstih novomeških likovnih dnevih je sodelovalo 117 likovnikov, ki so Novemu mestu oziroma naši zbirki zapustili skupno 133 del, od katerih jih je več razstavljenih v prostorih občinske uprave in na rotovžu,« je dodala Dokl Osolnikova. Na Novomeških likovnih dnevih namreč že vse od začetka velja pravilo, da vsak udeleženec mestu zapusti eno od na koloniji ustvarjenih del.

Kot je povedal Robert Lozar, udeležencem tudi letos niso določili teme ustvarjanja, pač pa jim kot vedno prepuščajo, da si temo izberejo sami, kar pa jim v mestu z verjetno največkrat upodobljeno veduto med slovenskimi mesti najbrž ne bo težko.

Novomeške likovne dneve tudi letos financira Mestna občina Novo mesto. »Novomeški likovni dnevi so v Novem mestu tradicija in del kulturne zgodbe Novega mesta, so tudi ena redkih podobnih kolonij, ki je usmerjena urbano in ne neposredno povezana z naravo. Za mesto so taki dogodki precej pomembni,« meni župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni.

»Na 18. Novomeških likovnih dnevih ustvarjena dela bodo, kot je v navadi, razstavljena na razstavi, ki jo bodo v Jakčevem domu odprli 1. julija. Odprta bo do 3. septembra,« je povedala kustosinja Dolenjskega muzeja in Novomeških likovnih dnevov Jasna Kocuvan Štukelj.

I. Vidmar

