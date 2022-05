Po desetih letih v Krškem spet častni občan

10.5.2022 | 10:10

Ernest Breznikar v eni od svojih številnih vlog na odrskih deskah (Foto: Občina Krško)

Krško - Svetnice in svetniki Občinskega sveta Mestne občine Krško so na včerajšnji korespondenčni seji potrdili predlog Komisije za občinska priznanja ter sodelovanje z občinami o prejemnikih letošnjih občinskih priznanj. Po desetih letih, ko je bil za častnega občana imenovan Stanislav Rožman, bo letos Krško dobilo še enega častnega občana. Za življenjsko delo in izjemne dosežke v procesu osamosvajanja ter na številnih področjih družbenega življenja bo ta naziv pripadal Ernestu Breznikarju s Senovega.

Veliki znak Mestne občine Krško bosta na slavnostni akademiji 7. junija prejela Avto moto društvo Krško in družba Rimc iz Krškega, Znak Mestne občine Krško Stanka Macur, Alojz Kerin in družba Aristotel ter priznanja Mestne občine Krško Marjan Čeplak, Robi Hercigonja, Robert Pirc, Jože Stibrič in Dušan Šiško.

Jubilejna priznanja pa bodo prejeli Prostovoljno gasilsko društvo Leskovec pri Krškem (ob 130-letnici); Podružnična Osnovna šola Veliki Podlog (ob 120-letnici); Nogometni klub Krško (ob 100-letnici); Čebelarsko društvo Krško (ob 70-letnici); Prostovoljno gasilsko društvo Malo Mraševo (ob 70-letnici); Metalna Senovo, d.o.o. (ob 50-letnici); Nogometna rekreacija R-500 (ob 50-letnici); Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško (ob 50-letnici); Folklorna skupina DKD Svoboda Senovo (ob 40-letnici); Posebni program OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško (ob 40-letnici); Prostovoljno gasilsko društvo Stranje (ob 40-letnici); Center za socialno delo Posavje - enota Krško - Pomoč na domu (ob 30-letnici); Društvo izgnancev Slovenije 1941 - 1945 (ob 30-letnici); Občinska turistična zveza Krško (ob 20-letnici); Ženski pevski zbor Prepelice (ob 20-letnici); E-Posavje TV (ob 10-letnici); Športno društvo Plavalček (ob 10-letnici) in Zavod Trismegistus (ob 10-letnici).

Župan bo podelil še dve zlati plaketi Mestne občine Krško, in sicer Martinu Novšaku in Alfonzu Grojzdku.

M. K.