Pogrešana otroka našli, z njima je vse v redu

10.5.2022 | 08:00

Vita Žagar

Rey Bobnar

Novo mesto - Svojci od včeraj pogrešajo 14-letno Vito Žagar in 13-letnega Reya Bobnarja. Oba sta iz Novega mesta – Žagarjeva z Westrove ulice, Bobnar z Ulice Slavka Gruma.

Morda sta skupaj

Reya pogrešajo od jutranjih ur, ob odhodu od doma naj bi bil oblečen v športne hlače modre barve, pulover rdeče in modre barve, obut he bil v bele športne copate. Vita je bila nazadnje opažena včeraj okoli 14. ure, ko je neznano kam odšla iz OŠ Drska. Oblečena je bila v modre jeans hlače, pulover črne barve s sivo kapuco in obuta v belo rdeče športne copate. Pri sebi je imela torbo sive barve z obrobo v roza barvi.

Po do sedaj zbranih obvestilih novomeških policistov bi se pogrešana lahko nahajala skupaj. Takoj po prejetem obvestilu so, kot sporočajo s PU Novo mesto, začeli izvajati številne aktivnosti za njuno izsleditev, vendar ju do tega trenutka še niso našli.

Vse, ki bi Vito in Reya opazili ali karkoli vedeli o okoliščinah njunega izginotja, prosijo, da pokličejo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.

Dodano ob 9.10:

''Preklicujemo iskanje pogrešanih otrok Vite Žagar in Reya Bobnarja iz Novega mesta. Policisti PP Novo mesto so ju našli na območju Straže, z njima je vse v redu.

PU Novo mesto''

M. K.