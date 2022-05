In situ povezuje rokodelce

Sodražica - Člani Rokodelske zadruge Sodražica so na prvem občnem zboru po ustanovitvi julija lani sprejeli poslovno poročilo in govorili o projektu, ki bo letos in prihodnje leto povezal rokodelce v turistično ponudbo Sodražice z vzpostavitvijo turistično informacijske točke, z novimi doživljajskimi produkti in razvojem inovativnih izdelkov lesne obrti. Poudarek bo na slednjem, saj predvideva projekt In situ sodelovanje rokodelcev z industrijskimi oblikovalci in razvoj petih inovativnih izdelkov z visoko dodano vrednostjo, so navedli v zadrugi.

Zadružniki so se ozrli na prehojeno pot in ugotovili, da so bile do predvidenega roka izvedene vse priprave in je bila uspešno ustanovljena Rokodelska zadruga Sodražica, z.o.o., socialno podjetje. Ustanovnemu občnemu zboru, sprejemu ustanovitvenega akta, kodeksa vedenja in zadružnih pravil je sledila pridobitev ustreznih dovoljenj, priprava poslovnega načrta, izdelava celostne grafične podobe, tisk poslovnih dokumentov in vzpostavitev poslovanja. S kooperanti so vzpostavili sistem skladiščenja in odpreme pošiljk ter zagotovili različne dimenzije transportne embalaže. Pripravili so prvi nabor izdelkov za spletno prodajo, jih skupaj z zunanjimi izvajalci fotografirali, opisali, vzpostavili spletno stran in trgovino ter začeli prodajo.

Kot eno redkih sorodnih spletnih prodajnih mest so razen nakupa obstoječih ponudili strankam tudi izdelavo lesenih izdelkov po naročilu, personifikacijo z laserskim in 3D CNC graviranjem, pa tudi storitve pisanja besedil in oblikovanja.

Z novim letom je zaživela tudi angleška spletna stran. Poslovanje v prvem letu je bilo sicer skromno, a vendarle pozitivno, sporočajo iz zadruge.

Za direktorja Rokodelske zadruge Sodražica In situ so prisotni člani imenovani Gregorja Pirca. Ta je poudaril, da ima zadruga vzpostavljeno spletno stran, spletno trgovino, družbeno omrežje in tržne aktivnosti, ki so dober temelj za njen nadaljnji razvoj. Vse te aktivnosti se bodo nadaljevale in še nadgrajevale. Za uspešnejši nadaljnji razvoj se je Občina Sodražica skupaj z zadrugo in Turističnim društvom Sodražica potegovala in uspešno pridobila tudi sredstva za nov projekt razvoja in trženja inovativnih lesenih izdelkov in turističnih produktov In situ.

Darja Vetrih, direktorica občinske uprave Občine Sodražica, je pojasnila, da je nosilec novega projekta Občina Sodražica. K projektu je pristopila kot prijavitelj in nosilec, ki bo založil finančna sredstva. Izrazila je zadovoljstvo, da se zadruga razvija v pravo smer, saj je bil to namen občine že pri prijavi projekta ustanovitve zadruge. Dejala je, da se zaveda da je v začetnem obdobju pomembna zunanja podpora, zato bo občina sodelovala z zadrugo tudi pri naslednjih projektih.

Sredstva, pridobljena z novim projektom, bodo do 31. 7. 2023 med drugim zagotovila pripravo in izdelavo petih inovativnih lesenih izdelkov. Za oblikovanje novih produktov se bodo zadružniki povezali z izkušenimi oblikovalci iz lokalnega okolja. Priskrbeli bodo lokalno lesno surovino in izdelali prototipne vzorce ter začetne serije novih izdelkov.

