Potepuški psi: Napadli divjad, bojijo se, da bi tudi otroke

12.5.2022 | 13:55

Takole so se sprehajali po parkirišču podjetja Adria Mobil. (Foto: zaskrbljena bralka)

Od kod so se vzeli potepuški psi? (Foto: Lovska družina Novo mesto)

Prebivalci stanovanjskega naselja Podbreznik so lani k ukrepanju pozvali pristojne ustanove. (Foto: R. N.)

Prebivalci naselja Podbreznik v Novem mestu že dlje časa v okolici opažajo trop napadalnih potepuških psov. Lovci so nam potrdili, da so psi lani napadli in raztrgali več divjadi. Nekateri se zato bojijo sami, z otrokom ali s hišnim ljubljenčkom sprehajati po bližnjih gozdnih poteh, saj bi lahko naleteli na krdelo teh psov. Obrnili so se na pristojne ustanove, da uredijo problematiko, preden se zgodi kakšna nesreča. Do zdaj ti psi še niso napadli nikogar, a nikoli se ne ve, opozarjajo zaskrbljeni stanovalci.

»Ogorčeni smo, saj že nekaj časa videvamo napadalno krdelo psov ob glavnih cestah Podbreznik–Prečna in Cegelnica–Češča vas. Srečati jih je mogoče tudi blizu košarkarskega igrišča v Podbrezniku, kjer so močno prestrašili otroke in pretresli tudi nemalo odraslih prebivalcev naselja. Potikajo se v bližnjem mestnem gozdu, ki se razteza med Podbreznikom, Lastovčami, Cegelnico, Grobljami in Prečno, ter po travnikih ob reki Temenici,« so prebivalci stanovanjskega naselja Podbreznik zapisali v dopisu, ki so ga lani poleti naslovili na Inšpekcijo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, o tem pa so seznanili tudi Mestno občino Novo mesto, Krajevno skupnost Prečna, Policijsko upravo Novo mesto in Zavetišče Turk.

Pozvali so jih k takojšnjemu ukrepanju in reševanju pereče težave, saj trop nevarnih psov, kot poudarjajo, ogroža njihovo varnost, varnost otrok in tudi hišnih ljubljenčkov. Domneve so, da naj bi bili to psi iz romskega naselja Žabjek.

Svojo izkušnjo sta z nami delili dve stanovalki Podbreznika, ki pa ne želita biti imenovani, da ne bi imeli kakšnih težav. Kaj sta povedali, preberite v današnjem novem, tiskanem Dolenjskem listu. Poročamo tudi o odzivih Lovske družine Novo mesto, kaj lahko in česa ne smejo storiti lovci in kakšne so njihove lastne izkušnje, ter o tem, kdo je sploh pristojen za reševanje teh težav.

Mnogo podrobneje torej v novem Dolenjcu.

Rok Nose