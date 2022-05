V tragediji v Kočevju pet trupel našli

13.5.2022 | 07:10

Foto: Bobo

Kočevje - Kriminalisti so včeraj v poznih večernih urah skupaj s preiskovalno

sodnico ter državnim tožilcem zaključili prvi del ogleda mesta eksplozije v Melaminu in pri tem odkrili pet pokojnih oseb. Potrjevanje njihove identitete trenutno še

vedno poteka.

Ogleda samega kraja eksplozije se nadaljuje danes, ko bodo znane tudi prve ugotovitve s kraja tragedije.

Življenje je izgubila le ena oseba, ki je bila zaposlena v Melaminu, ostale žrtve pa so bile iz skupine ki je prišla v podjetje opravljat popravila in se je v napačnem času znašla na napačnem mestu, je povedal kočevski župan Vladimir Prebilič. Med žrtvami je tudi voznik tovornega vozila, je še povedal župan, ki je izrazil upanje, da bodo poškodovani hitro okrevali.

V podjetju vzrok eksplozije še raziskujejo, najverjetneje pa je pri prečrpavanju surovine v skladiščni prostor prišlo do človeške napake zaposlenega pri pretakanju ene snovi v skladiščno posodo z drugo snovjo in sicer dietentriamina v posodo z epiklorhidrinom, je povedal direktor družbe Srečko Štefanič. Pri tem je prišlo do eksotermne reakcije in eksplozije.

Dodal je, da so bili na ta sicer malo verjeten scenarij že pripravljeni, zato so bile tudi vse ekipe ustrezno pripravljene in so s svojo hitro reakcijo uspešno omejile posledice nesreče na okolje.

Štefanič je pohvalil reakcijo vseh služb, ki so delovale pri reševanju nesreče in v imenu podjetja svojcem žrtev eksplozije izrekel sožalje in jim ponudil podporo. Potrdil je, da bo podjetje zaenkrat ostalo zaprto, delovale bodo le določene nujne službe v delu podjetja, ki ni bil poškodovan v eksploziji. Dodal je, da se na podjetju zavedajo, da bo sanacija izredno zahtevna, zato bodo za pomoč zaprosili na pristojna ministrstva.

Iz PU Ljubljana so ponoči sporočili, da so glavna cesta in okoliške ulice ob podjetju v Kočevju odprte in normalno prevozne v skladu z ustavljeno prometno signalizacijo. Še vedno pa je omejen dostop do podjetja in njegove neposredne okolice.

Dodano ob 9. uri:

Direktor družbe Melamin Srečko Štefanič je sicer na včerajšnjih Odmevih sporočil, da je po eksploziji včeraj umrl še eden od huje poškodovanih v UKC Ljubljana. Enako je danes dejal poveljnik Gasilske zveze Kočevje Leon Behin, a so iz UKC Ljubljana danes malo pred 8. uro prek Twitterja sporočili, da sta poškodovanca, ki se zdravita pri njih, živa. "Eden še vedno ni identificiran, je pa v zelo slabem stanju," so zapisali.

STA; M. K.