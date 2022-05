V Ljubljano odšla objokana

13.5.2022 | 14:35

Dosedanja direktorica občinske uprav Mestne občine Novo mesto in od danes uradno poslanka državnega zbora Vida Čadonič Špelič ob slovesu ni mogla zadrževati solz. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Zelo čustveno je bilo slovo dosedanje direktorice novomeške občinske uprave Vide Čadonjič Špelič od sodelavcev in župana Gregorja Macedonija po sedmih letih po njunem mnenju dobrega in zelo uspešnega sodelovanja. Na jutranji novinarski konferenci v sejni sobi na rotovžu je župan neposredno pred njenim odhodom v Ljubljano, kjer so ji na konstitutivni seji državnega zbora pred dobro uro potrdili mandat poslanke, predstavil tudi njeno naslednico Jano Bolta Saje, dosedanjo podsekretarko občinsko odvetnico in pred tem vodjo urada za družbene dejavnosti.

Župan Gregor Macedoni je na novinarski konferenci ocenil, da je danes občinska uprava v precej boljši kondiciji kot je bila pred sedmimi leti ob začetku njegovega prvega mandata, ko je vodenje uprave zaupal Vidi Čadonjič Špelič. Poudaril je, da je občinska uprava pod njenim vodstvom naredila izjemne korake v smeri boljše organizacije dela, uvajanja novih storitev in novih oblik pristopa dela, kot so skupna občinska uprava dolenjskih občin, občinsko odvetništvo in digitalizacija. »Novomeška občinska uprava je pod njenim vodstvom delovala kot učinkovit javni servis za občane, z uspešno, visoko učinkovito ekipo sodelavcev ter s kompetencami, ki jih po Sloveniji posnemajo številne druge občine,« je dodal.

Vida Čadonjič Špelič je na novinarski konferenci v precej dolgem govoru opisala svojih sedem let na čelu občinske uprave in med drugim opozorila na pomembno kadrovsko okrepitev z visoko strokovnimi kadri, saj so bili do njenega odhoda v občinski upravi zaposleni kar štirje doktorji znanosti. Ko je pred sedmimi leti po Macedonijem povabilu v Ljubljani zapustila službo direktorice uprave za varno hrano, ki jo je imela zelo rada, saj je tam delala prav na svojem strokovnem področju, se je za to odločila zaradi ljubezni do Novega mesta. Čeprav je ponosna Belokranjka, pa ji je Novo mesto enako pri srcu, saj je tu preživljala srednješolska leta. Obljubila je, da vezi z Novim mestom ne bo pretrgala in bo tudi kot poslanka delala v korist mesta in regije, to je Dolenjske in Bele krajine.

Jana Bolta Saje

Jana Bolta Saje, ki bo do jesenskih lokalnih volitev oziroma do začetka novega mandata občinskega sveta in župana občinsko upravo vodila kot vršilka dolžnosti in bo vsaj še nekaj časa istočasno opravljala tudi delo občinske odvetnice, je bila kratka: »Sprejela sem izziv in bom to odgovorno funkcijo opravljala z vso odgovornostjo in po svojih najboljših močeh. Z vsemi temi sodelavci sem že do sedaj veliko in dobro sodelovala in tako sodelovanje si obetam tudi v prihodnje.« je obljubila in pojasnila, da začasno ostaja tudi občinska odvetnica, saj za tako strokovno zahtevno in odgovorno delo ni možno kar čez noč dobiti zamenjavo, to delo pa naj bi opravljala vsaj do vrnitve sodelavke Ane Avsec.

