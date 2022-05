Posavje – sadjarski raj

16.5.2022 | 13:40

Stanka Glogovič

Artiče - Na Banovi domačiji so odprli muzejsko zbirko o zgodovini sadjarstva v Artičah – Razstavljenih je 34 predmetov, ki so jih včasih uporabljali pri delu v sadovnjakih, in več panojev z zapisi o sadjarski dediščini

V Artičah, kjer je sadjarstvo osrednja kmetijska panoga, so že več let zbirali orodje in ostale predmete, ki so jih nekoč uporabljali v sadjarstvu. Kot je povedala direktorica Posavskega muzeja Alenka Černelič Krošelj, so opravili strokovno delo; vse te predmete so pregledali, popisali in za razstavo skupaj s Sadjarskim društvom Artiče izbrali najbolj primerne, saj sta na voljo le dva prostora, a je razstava zastavljena tako, da se vedno lahko razširi in dopolni.

Etnologinja Stanka Glogovič je pojasnila, da je razstavljenih 34 izbranih predmetov: »Na panojih pa je predstavljena sadjarska dediščina Posavja od druge polovice 19. stoletja do danes. Še posebej smo izpostavili Artiče kot kraj in kot krajevno skupnost, kamor spada tudi Arnovo selo, ki je najbolj sadjarska vas v Sloveniji. Predstavljena so opravila v sadjarstvu, predstavljeni so posamezni sadjarji in nenazadnje strokovnjaki, ki so na tem področju delovali in delujejo še danes. Skozi predmete se prepletajo njihove zgodbe, tako da človek dobi občutek, da je res v sadjarskem raju.«

V Krajevni skupnosti Artiče so se odločili, da Banovi domačiji, ki je obnovljena in rešena pred propadom, dajo tudi vsebino. Povezali so se s Sadjarskim društvom Artiče in rodila se je ideja o razstavi, ki bi prikazala sadjarstvo v Posavju skozi čas. Za strokovno pomoč pri postavitvi razstave so se povezali s Posavskim muzejem Brežice.

Sadjarstvo ima posebno težo v slovenskem prostoru in predsednik Sadjarskega društva Artiče Mitja Molan je zadovoljen, da jim je uspelo ohraniti to dediščino. »Tu je zajeta zgodovina sadjarstva v Artičah, prikazan je način sadjarjenja naših prednikov. Kar ni zabeleženo, gre skozi leta v pozabo. Starejši kot sem, bolj cenim zgodovino in zgodbe, ki sem jih slišal od svoje stare mame, kako so delali, kako so trgovali, tu zaživijo. Sadjarjenje že takrat ni bilo samo način življenja, z njim so se preživljali.«

Sicer pa je sadjarska razstava na Banovi domačiji samo kamenček v mozaiku turistične ponudbe, ki jo razvijajo v Artičah. Pri tem sodelujejo tudi s študenti Fakultete za turizem v Brežicah, ki raziskujejo, kaj še ponuditi gostu, ki pride v ta kraj. Predsednica KS Nataša Sagernik je povedala, da s pomočjo denarja iz participativnega proračuna Občine Brežice pripravljajo tematske poti: »Obiskovalcem Banove domačije lahko poleg ogleda razstave ponudimo tudi pot doživetja narave, ki vključuje trim stezo s pitnikom, pot studencev, energijsko pot in orientacijsko pot, primerno za šole. V prihodnje pa si želimo tematske poti še nadgraditi.«

Ob odprtju razstave na Banovi domačiji so nastopili člani šolske folklorne skupine in učiteljica Jana Kovačič, ki je v vlogi Miče na humoren način predstavila, kako se je nekoč živelo in delalo na kmetiji.

Turistično društvo Artiče pa je včeraj organiziralo pohod po Sadjarski poti, pred začetkom pohoda pa so pri Banovi domačiji najprej simbolično odprli projekt »Doživetja narave Artič«, ki zajema vse prej omenjene poti.

J. Koršič

Galerija