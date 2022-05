Budno spremljajo sanacijo v Melaminu; ne kritika, pač pa skrb

17.5.2022 | 08:00

Sinočnja izredna seja svetnikov (Foto: Občina Kočevje)

Kočevje - Kočevski občinski svet se je na sinočnji izredni seji seznanil s četrtkovo nesrečo v podjetju Melamin. Ob tem je sprejel sklep o imenovanju posebne komisije, sestavljene iz občinski svetnikov, predstavnikov zainteresirane javnosti, občinske uprave in podjetja, katere cilj bo spremljati aktivnosti, povezane s sanacijo podjetja.

Po besedah kočevskega župana Vladimirja Prebiliča bo cilj komisije, ki jo želijo imenovati do konca tedna, zagotoviti preglednost sanacije in čim več odgovorov ljudem, služila bo tudi vzpostavitvi zaupanja med podjetjem in občinskim svetom.

Po včeraj sprejetem sklepu bo komisija, ki ji bo vodil poveljnik kočevskega štaba Civilne zaščite Antun Gašparac, o sanaciji redno poročala občinskemu svetu, pa tudi javnosti. Pri tem ji je Melamin dolžan omogočiti vpogled v vso razpoložljivo dokumentacijo, ki jo bo potrebovala pri svojem delu.

Komisija bo imela tudi nalogo proučiti možnosti umestitve podjetja na drugo lokacijo, zlasti takrat, ko to širi programe, ki se nanašajo na delo z občutljivimi substancami.

Občinski svet je občinski upravi tudi naložil, naj zaprosi podjetja, v katerih so zaposleni gasilci, ki so sodelovali v intervenciji, naj izkažejo solidarnost na način, da ne vlagajo zahtevkov za refundacijo izpada plač prostovoljnih gasilcev.

Ne kritika, pač pa obžalovanje in skrb

Na seji občinskega sveta sicer ni bilo slišati kritičnih besedah na račun podjetja Melamin, pač pa obžalovanje in skrb, da se takšne nesreče v prihodnje prepreči.

Med drugim je bilo slišati, da pač živijo v okolju, kjer imajo kemično industrijo in da je treba iti naprej. Je pa nesreča po oceni občinske svetnice Vesne Lisac razkrila, česa jim v občini primanjkuje, med drugim so to droni s termovizijsko kamero in protokol ravnanja ljudi v stavbah v okolici Melamina v primeru nesreče.

Nevarnost še ene nesreče?

Občinsko svetnico je med drugim zanimalo, ali zaradi uničenih računalniških sistemov, ki skrbijo za varnost v Melaminu, obstaja možnost, da pride še do kakšne nesreče. Predstavnik podjetja Igor Mihelič je pojasnil, da je res prišlo do izpada velikega dela omenjenih sistemov, da pa zdaj izvajajo fizični nadzor, iz podjetja bodo za zdaj umaknili tudi vse potencialno nevarne snovi.

Možna selitev? Najbrž ne ...

Občinski svetnik Boštjan Mihelič je menil, da ne bi bilo slabo, če bi podjetje javnost redno obveščalo, s kakšnimi substancami dela in kakšne so nevarnosti za nesrečo, saj bi se tako med ljudmi vzpostavilo večje zaupanje. Zanimalo ga je tudi, kakšna je možnost, da se del podjetja prestavi drugam, pri čemer je dobil odgovor direktorja Srečka Štefaniča, da gre za zelo povezane sisteme, ki jih je delno praktično nemogoče prestaviti drugam, prestavitev celotne proizvodnje pa bi bila zelo draga.

Sicer pa je bilo včeraj tudi slišati, da se gre le hitri in dobri intervenciji gasilcev in drugih zahvaliti, da razsežnosti nesreče niso bile še hujše.

Po besedah poveljnika intervencije Leona Behina je namreč po eksploziji rezervoarja, v katerega so po pomoti pretočili nezdružljivo snov, obstajala tudi nevarnost eksplozije velikega rezervoarja metanola, a ga je gasilcem uspelo še pravočasno ohladiti. Pri tem je bila ključna pomoč drona s termovizijsko kamero, s katerim jim je na pomoč priskočila Slovenska vojska in je pokazal, kateri deli se nevarno segrevajo.

Pomoč

Vsi, ki so v nesreči utrpeli škodo, lahko to prijavijo na Zavarovalnici Sava, prav tako je Melamin oblikoval sklad, s katerim bodo pomagali družinam v nesreči umrlih, so še povedali na seji.

STA; M. K.