Brez tablic, brez vozniške, brez pameti ...

18.5.2022 | 13:00

Poteka poostren nadzor kolesarjev in tudi tistih, ki jih najbolj ogrožajo (Foto: policija.si)

Policisti PP Črnomelj so med kontrolo prometa v Semiču ustavili voznika osebnega avtomobila VW golf, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. Med postopkom so ugotovili, da 27-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil, katerega so zasegli. Zoper 27-letnega voznika bodo zaradi kršitev cestno prometnih predpisov podali obdolžilni predlog.

Na traktorju pijan

Včeraj nekaj pred 18. uro so policisti PP Šentjernej v Hrastju ustavili voznika traktorja. 50-letni voznik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,65 miligrama alkohola. Traktor so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Kolesar v kandelaber

Okoli 19.30 so bili policisti obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval v prometni nesreči. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 64-letni moški kolesaril po Andrijaničevi cesti. Zaradi vožnje preblizu desnemu robu je izgubil oblast nad kolesom, trčil v drog javne razsvetljave in padel.

V zadnjih letih se je na območju Policijske uprave Novo mesto povečalo število kolesarjev udeleženih v prometnih nesrečah, ob tem sporočajo s PU. V lanskem letu so bili kolesarji udeleženi v 73 prometnih nesrečah (65 v letu 2020). En kolesar je izgubil življenje (0 v letu 2019), 18 jih je utrpelo hude telesne poškodbe (10 v letu 2019) in 48 lažje poškodbe (51). V več kot 60% je bilo ugotovljeno, da so za nesreče odgovorni kolesarji. Med vzroki so prevladovali neprilagojena hitrost, nepravilna stran in smer vožnje in vožnja pod vplivom alkohola.

Vse do 18. junija sicer po vsej državi potekajo aktivnosti za večjo varnost kolesarjev. Policisti preverjajo, ali kolesarji upoštevajo prometna pravila, pozorni pa so tudi na kršitve voznikov motornih vozil, ki največkrat ogrožajo kolesarje zaradi neupoštevanja pravil o prednosti, nepravilnega prehitevanja in neprilagojene hitrosti. Pogosteje bodo preverjali tudi psihofizično stanje kolesarjev in ostalih udeležencev, napovedujejo možje v modrem.

Tatvini

V naselju Mala Dolina na območju PP Brežice je med 13. 5. in 17. 5. nekdo iz premičnih semaforjev ukradel štiri akumulatorje.

Z dvorišča gospodarskega objekta v Škrjančah pri Nove mestu je v noči na torek. neznanecodnesel štiri pogonske gredi in električne vodnike. Lastnika je oškodoval za okoli 900 evrov.

Migranti

Policisti so na območju Loč (PP Brežice) izsledili in prijeli pet državljanov Kube. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.