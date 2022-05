Krka v prvem četrtletju z rekordnim dobičkom; Ukrajina je ni zamajala

19.5.2022 | 09:15

Foto: arhiv DL

Novo mesto - Skupina Krka je v prvem četrtletju ustvarila 432,5 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je devet odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je povečal za pet odstotkov na 90,7 milijona evrov, kar je največ v kakšnem prvem četrtletju doslej, je danes objavila družba. Skupščina bo 7. julija.

"V skupini Krka smo v prvem četrtletju letošnjega leta kljub zaostrenim razmeram poslovali uspešno in zabeležili devetodstotno rast prodaje. Prodajo smo povečali v vseh šestih prodajnih regijah in na večini ključnih trgov ter v vseh skupinah izdelkov in storitev," je v objavi na spletni straneh Ljubljanske borze, potem ko so poslovanje v sredo obravnavali nadzorniki, zapisal predsednik uprave Krke Jože Colarič. (podrobnosti poslovanja pod tekstom v priponki)

"Dobičkonosnost poslovanja ohranjamo na visoki ravni, saj smo dosegli do sedaj največji čisti dobiček v prvem četrtletju," je dodal.

Pozorno spremljajo razmere v Ukrajini, kjer zagotavljajo vse potrebno za ohranjanje varnosti svojih zaposlenih in za nemoteno oskrbo trga z zdravili, pravi. "Ukrajini smo donirali humanitarno pomoč v obliki zdravil. Med prvimi ponudniki zdravil na trgu smo ponovno vzpostavili logistične poti v celotni distribucijski verigi," je navedel.

Po njegovih navedbah tudi v Rusiji skrbijo za nemoteno oskrbo z zdravili. Registracije izdelkov, proizvodnja, prodaja, distribucija in plačila potekajo nemoteno, transport pa traja nekoliko dlje.

Prvi mož Krke pravi, da je trenutno težko oceniti, kako bodo razmere vplivale na prihodnje poslovanje: "Razmere v regiji od nas zahtevajo nenehno prilagajanje na različnih področjih poslovanja. V teh okoliščinah je težko oceniti tok prihodnjih dogodkov in njihov vpliv na Krkino poslovanje na letni ravni, vendar so rezultati prvega četrtletja vzpodbudni."

Dodaja, da Krka ohranja močno kapitalsko strukturo, ustvarja robusten denarni tok. Zato uprava in nadzorni svet predlagata izplačilo dividend v višini 5,63 evra bruto na delnico, kar bi bilo 12,6 odstotka več kot lani.

Družba je danes objavila sklic skupščine, ki bo 7. julija. Poleg delitve bilančnega dobička je na dnevnem redu med drugim imenovanje Boruta Jamnika za nov petletni mandat člana nadzornega sveta in imenovanje družbe KPMG Slovenija za revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024.

M. K.