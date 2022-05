Plamenke »gorijo« za pesem že četrt stoletja

21.5.2022 | 09:30

Pevska skupina Plamen iz Škocjana je s koncertom proslavila 25 let delovanja. V teh letih je popestrila mnoge dogodke v domači občini in drugje.

Čestitka župana Jožeta Kaplerja.

S solo nastopom in čudovitim glasom je navdušila plamenka Tadeja Omerzel.

Škocjan - S sinočnjim jubilejnim koncertom v prostorih OŠ Frana Metelka Škocjan je pevska skupina Plamen, ki od vsega začetka deluje kot sekcija Kulturnega društva dr. Ignacija Knobleharja, proslavila četrt stoletja delovanja.

Na skupno glasbeno pot so pevke, ki prepevajo tudi štiriglasno, lahko upravičeno ponosne – druži jih ljubezen do glasbe in prepevanja, pa tudi prijateljske vezi. V zasedbi jih trenutno prepeva deset, pet pa od vsega začetka: Mateja Robek Zaletelj, Sonja Mlakar, Jerneja Kic, Romana Zaletelj in Sabina Šoštarec – slednja je že od leta 2003 njihova umetniška vodja in je tudi edina, ki se poklicno ukvarja z glasbo.

Prva leta je Plamen vodila Sonja Povše Krmc, ki jim je na koncertu čestitala in zaželela še mnoga pevsko bogata leta. Ravno tako je bil pohvalnih besed o plamenkah prvi mož škocjanske občine Jože Kapler, ki jih je razveselil z rožicami.

Pevke, ki prihajajo iz Škocjana, Šentjerneja, Šmarjeških Toplic in Novega mesta, so v začetku prepevale predvsem slovenske in tuje ljudske pesmi, ki pa so jih skozi leta dopolnjevale še s slovenskimi in tujimi popevkami. Vsako leto plamenke priredijo letni koncert, le v obeh korona letih ni bilo tako. Kot pove Sonja Mlakar, so zato še toliko bolj vesele, da so zdaj rojstni dan lahko praznovale pred zvestimi poslušalci.

Na jubilejnem koncertu so plamenke tudi ob spremljavi prijateljev glasbenikov na različnih instrumentih občinstvo razveselile s slovenskimi popevkami in pesmimi, kateri rdeča nit je bila domovina.

Nekaj pesmi je za plamenke priredil šentjernejski glasbenik Bort Ross, s katerim velikokrat sodelujejo. S solo nastopom je dogodek popestrila njihova članica Tadeja Omrzel in upravičeno požela velik aplavz.

Koncert je simpatično povezoval Robert Erjavec.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija