Antonu Progarju državno priznanje na področju prostovoljstva

25.5.2022 | 14:50

Predsednik Pahor z nagrajenci (Foto: STA)

Ljubljana/Novo mesto - Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v Veliki dvorani Predsedniške palače danes priredil sprejem ob podelitvi državne nagrade in priznanj na področju prostovoljstva za leto 2021. Med prejemniki državnega priznanja je Anton Progar, donedavni predsednik Planinskega društva Krka Novo mesto. Dolgoletno vodenje društva je sicer pred kratkim predal novomeškemu podžupanu Boštjanu Groblerju.

V obrazložitvi državnega odbora za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva je med drugim zapisano, da se priznanje Antonu Progarju podeljuje za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela na področju rekreacije ter vzgoje in izobraževanja: ''Anton Progar je aktivni član Planinske zveze Slovenije že od leta 1958. Po zaposlitvi na vajeniški šoli je organiziral planinski krožek, katerega mentor je bil do upokojitve. Pri mladih je razvijal ljubezen do planinstva, narave in jim privzgajal planinske vrednote. Kot prostovoljec je vzgojil generacije planincev, vodnikov, markacistov in varuhov gorske narave. Opravljal je več funkcij v Planinskem društvu Krka Novo mesto, od leta 2009 mu je tudi predsedoval. Ena njegovih prvih nalog je bila obnova Planinskega doma pri Gospodični na Gorjancih. Poskrbel je tudi za predstavitev Trdinove poti, za organiziranje pohodov in za prenovljen Vodnik. Je tudi eden od pobudnikov za ustanovitev pohodniške skupine Gorjanski škratje in Gorjanske gospodične. Od leta 2018 je tudi voljeni član upravnega odbora Planinske zveze Slovenije. Prostovoljsko delo Antona Progarja na področju vzgoje in izobraževanja ter rekreacije se meri v desetletjih.''

Ostali nagrajenci

Državno nagrado na področju prostovoljstva za leto 2021 je prejel dolgoletni gorski reševalec in predsednik GRS Radovljica Tonček Smolej, ki je nagrado sprejel kot priznanje vsem gorskim reševalcem, ki v najzahtevnejših pogojih rešujejo življenja. Več kot 50 let deluje kot gorski reševalec. Leta 1982 je prevzel vodenje Gorske reševalne postaje Radovljica, ki se je leta 2006 preoblikovala v samostojno društvo Gorska reševalna služba (GRS) Radovljica, Smolej pa je vse do danes predsednik društva.

Sodeloval je v več kot 1000 reševalnih akcijah, zadnjih 16 let vodi komisijo za letalsko reševanje. Kot inštruktor reševalec letalec vodi redna usposabljanja kandidatov za pridobivanje nazivov reševalec letalec, zdravnik letalec reševalec in zdravnik hitre nujne medicinske pomoči ter vsakoletno usposabljanje za obnovitev licenc za reševanje v gorah s pomočjo helikopterja. V prostovoljske aktivnosti vloži preko 1000 ur letno, so v obrazložitvi nagrade zapisali v omenjenem odboru.

Kot je dejal v svojem govoru ob prejemu nagrade, je le malo prostovoljnih dejavnosti, kjer bi posameznik tudi za ceno lastne ogroženosti reševal drugega.

Priznanja za prostovoljstvo za leto 2021 pa so poleg Antona Progarja prejeli Ivica Čretnik, Veronika Žižek, Slobodan Filipovič, Društvo Center za pomoč mladim in Kulturno tehnično turistično društvo Baška dediščina.

Čretnikova je prostovoljka več kot 50 let, deluje na področju kulture, športa in turizma. Med drugim skrbi za promocijo jame Pekel in Rimske nekropole, ob kateri organizira tudi kulturne prireditve.

Predanost delu, socialne in vodstvene izkušnje Žižkove so po navedbah urada pomembno vplivale k razvoju in izvedbi programov Počitnic Biserov, Summerjoba in Stične mladih. V projektu Pismo za lepši dan ji je lani uspelo nagovoriti preko 3000 ljudi vseh starosti v Sloveniji in Evropi, da so napisali več kot 5000 pisem za starejše in osamljene po Sloveniji.

Filipovič je ustanovitelj in predsednik Kulturnega društva Veter, ki že več kot 30 let organizira dobrodelne koncerte, med drugim je bil aktivno vpet v izgradnjo novega doma Starejših občanov v Hrastniku.

Društvo Center za pomoč mladim že vrsto let zagotavlja kakovosten psihosocialni razvoj otrok in mladostnikov ter jih podpira na poti odraščanja. Preko različnih inovativnih programov mladim omogočajo odkrivanje in krepitev potencialov, širjenje socialnih mrež ter učinkovito spoprijemanje z izzivi.

Kulturno tehnično turistično društvo Baška dediščina v Baški grapi ohranja in povezuje naravno, tehnično, literarno, filmsko in industrijsko dediščino v kulturni turizem. S prostovoljskim delom so prepričali zainteresirano javnost, da je zapuščina njihovih prednikov dar preteklosti in bogat vir priložnosti.

Pahor je ob vročitvi nagrade in priznanj izpostavil, da so prostovoljci osebe, ki svojega plemenitega poslanstva ne opravljajo zaradi plačila ali nagrad. "Prostovoljstvo je najžlahtnejši, najplemenitejši gradnik naše povezane skupnosti," je poudaril. Slovenije brez prostovoljstva si sam ne zna predstavljati, je dodal. Vsem nagrajencem, pa tudi vsem prostovoljcem nasploh je izrekel hvaležnost za njihovo delo in vabilo, da bodo še naprej pomagali navdihovati nove generacije.

STA; M. K.