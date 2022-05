Ob Težki vodi v hiši mrtva oseba

26.5.2022 | 07:00

Včeraj nekaj po 18. uri so v ulici Ob Težki vodi v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše, v kateri je bila mrtva oseba.

S ceste v brežino

Ob 20.02 je pri naselju Žvirče, občina Žužemberk, voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste in trčil v brežino. Gasilci PGD Žužemberk so zavarovali kraj dogodka, na vozilu odklopili akumulator, posuli in očistili razlite motorne tekočine, pomagali policiji in vlečni službi pri odstranitvi vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli eno osebo in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODKLANEC;

- od 8:00 do 9:00 ter med 13:00 in 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVOTEKS VINICA, TP VINICA VODOVOD, TP ŽAGA VINICA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODTURN, izvod 4. SELA, GRIČ;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODTURN, izvod 2. PODTUREN.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TOPLICE;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIBI PRI RATEŽU.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠEVNICA, na izvodu GORENJA VAS.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 10:00 in 13:00 na območju TP Šentrupert vas, nizkonapetostno omrežje – desno Zavrl.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Rimš - nizkonapetostno omrežje Zaloke predvidoma med 08:00 in 12:00 uro, na področju nadzorništva Brežice z okolico na območju TP Spodnje Bojsno - nizkonapetostno omrežje smer Bojsno predvidoma med 08:30 in 13:00 in na območju TP Cerina - nizkonapetostno omrežje Cerina med 13:00 in 14:30 uro.

