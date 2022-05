Zaključna konferenca projekta INNO Industry



27.5.2022 | 08:15

Fotografije: RRA Posavje

Regionalna razvojna agencija Posavje je včeraj kot vodilni partner projekta INNO Industry v Podjetniškem inkubatorju Perspektiva v Postojni organizirala zaključno konferenco. Projekt, ki ga je RRA Posavje uspešno prijavila na 4. razpis programa INTERREG EUROPE, poteka v dveh fazah: v prvi fazi, ki je trajala od 1. 8. 2019 do 31. 1. 2022, so si projektni partnerji izmenjali dobre prakse na področju digitalizacije procesov in prehoda v industrijo 4.0 ter razvili individualne akcijske načrte, februarja pa so vstopili v zadnjo, drugo fazo projekta, v kateri se bodo osredotočili na realizacijo akcijskih načrtov. RRA Posavje v projektu koordinira delo partnerjev iz 10 evropskih držav: Slovenije, Avstrije, Litve, Španije, Portugalske, Švedske, Slovaške, Madžarske, Romunije in Velike Britanije.

Na zaključni konferenci, ki je del aktivnosti druge faze projekta, so predstavili nekatere najpomembnejše dosežke projekta in se pogovarjali o nadaljnjem delu. Zbrane je uvodoma pozdravila Nataša Šterban Bezjak, vodja službe za projektno sodelovanje RRA Posavje, in predstavila namene, cilje ter rezultate projekta in dela konzorcija. Poudarek je bil predvsem na adaptaciji projektnih aktivnosti v času epidemije covid-19, ki so se morale preseliti v virtualno okolje. Ne glede na razmere v zadnjih dveh letih so vsi projektni partnerji uresničili vse zastavljene aktivnosti in doprinesli h kakovostnim rezultatom projekta, sporočajo iz agencije.

Zbrane je včeraj pozdravil tudi Erwin Siweris, direktor mednarodnega programa Interreg Europe, v sklopu katerega se projekt INNO Industry izvaja. Predstavil je delovanje programa, tematske cilje in nekatere sorodne projekte, ki se ukvarjajo z industrijo 4.0. INNO Industry je eden od 65 projektov po Evropi, ki se izvajajo znotraj tematskega cilja Raziskave in inovacije. Spregovoril je tudi nekaj besed o novem programskem obdobju 2021-2027, znotraj katerega je do konca maja v okviru Interreg Europe odprt prvi poziv za prijavo projektov.

V včerajšnji predstavitvi projektnih rezultatov so sodelovali dr. Damjan Kavaš z Inštituta za ekonomska raziskovanja, ter predstavnica avstrijskega projektnega partnerja mag. Simone Hagenauer, predstavnik švedskega partnerja Torbjörn Jonsson, madžarskega partnerja Gál Körmendy ter predstavnik romunskega projektnega partnejra Daniel Cosnita. Sodelujoči so že v prvi fazi projekta dosegli spremembe inovacijskih politik v njihovih državah.

Z drugo fazo projekta projektni partnerji nadaljujejo do februarja prihodnje leto, ko se celotna operacija tudi uradno zaključi.

