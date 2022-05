Milica Saje iz SB NM predsednica Združenja zdravstvene administracije Slovenije

27.5.2022

Milica Saje (Foto: Nejc Draganjec)

Moravske Toplice - Zaposleni v zdravstveni administraciji Slovenije so se včeraj zbrali na 5. konferenci Sodobna zdravstvena adminstracija. Potem ko so lani, po petih letih pogajanj, dosegli dvig plačnih razredov, so tokrat sprejeli šest sklepov s ključnim ciljem: zdravstvena administracija naj bo enakovreden člen v obravnavi pacienta.

Zdravstvena administracija je ena najbolj spregledanih skupin zaposlenih v zdravstvu kljub temu, da se vsaka obravnava pacienta začne in konča ravno pri njih, so opozorili na konferenci.

Za delo zdravstveno administrativnih sodelavcev je potrebno ogromno znanja in veščin, je bilo slišati v Moravskih Toplicah. Sprejeli so šest konkretnih sklepov, ki jih bodo posredovali vladi, pa tudi direktorjem slovenskih bolnišnic. Med drugim predlagajo, da se vse zaposlene v zdravstveni administraciji uvrsti na delovno mesto Zdravstveno administrativni sodelavec 1, priznajo naj se pogoji dela (24 ur, 365 dni, prisilna drža, delo s pacienti, delo z računalnikom ...), imenuje naj se predstavnico, ki bo članica pogajalske skupine za korigiranje plačnih razredov, zaradi težav z zaposljivostjo naj se omogoči delo preko pogodbe, minister pa naj imenuje delovno skupino, ki se bo začela ukvarjati s poenotenjem delovanja zdravstvene administracije.

Maja Zdolšek iz Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije: »Zdravstveni adminstrator je prvo ogledalo renomeja neke ustanove. Prvo sito užaljenih pacientov, kader, ki na dnevni ravni komunicira z zahtevnimi sogovorniki, kader, ki še kako pomembno prispeva h kakovosti zdravstvenih storitev. Je arhiv informacij in pomemben deležnik zdravstvenih timov. Zasluži si večjo veljavo.«

Predsednica Združenja zdravstvene administracije Slovenije je letos postala Milica Saje iz Splošna bolnišnice Novo mesto, ki o pričakovanjih glede nove vlade pravi: »Upamo, da se vlada čimprej sestavi, me ne bomo sedele križem rok. Da se sklepi čimprej sprejmejo, smo določile tudi predstavnico, ki bo vez z ministrstvom, verjamemo, da nam bo uspelo.«

