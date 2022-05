FOTO: Prvak 12. festivala modre frankinje je Marjan Jelenič

29.5.2022 | 13:00

Sevnica - Zadnjo sredo v maju je v sevniški kulturni dvorani v soorganizaciji KŠTM Sevnica in Univerze v Novi Gorici potekala mednarodna strokovna konferenca o modri frankinji z naslovom Mislim modro/Blue Frank Think Tank.

Zbrane sta ob začetku konference pozdravila organizatorja strokovnega srečanja. V imenu KŠTM Sevnica, ki je tudi gostil dogodek, je občinstvo nagovorila direktorica Mojca Pernovšek, v imenu Univerze v Novi Gorici pa prof. dr. Boštjan Golob. Kulinarika in vino predstavljata tudi vse pomembnejši segment turizma. Pri vinih še posebej izstopajo avtohtone slovenske sorte, kar je tudi modra frankinja. Zato ne preseneča, da imata tudi vinski in kulinarični turizem pomembno mesto v strategiji razvoja turizma Slovenije. Projekt so podprli tudi na Slovenski turistični organizaciji.

V osrednjem delu so razmišljanja o modri frankinji delili mednarodno priznani gostje – Ožbej Peterle, David Schildknecht, Dorli Muhr, Mike Beneduce, Paz Levinson, dr. Ferdinand Regner in dr. Guillaume Antalick. V razpravah so se dotaknili položaja modre frankinje v Sloveniji, slogovnega razvoja modrih frankinj, prisotnosti te sorte po različnih regijah, se spoznavali s trendom modre frankinje v New Jerseyu, kako se modra frankinja na kozarec znajde na vinski karti v najprestižnejših restavracijah z Michelinovimi zvezdicami in tudi kemijske opredelitve tipičnosti vina modre frankinje.

Predstavitvam je sledila okrogla miza z naslovom 'Mislim modro – kako naprej?', katere del so bili dr. Guillaume Antalick, Jamie Goodie, Paz Levinson, Zoltan Heimann in Gerhard Triebazmer. Vodila jo je Dorli Muhr. Posnetek konference si lahko ogledate na youtube kanalu KŠTM Sevnica.

Strokovno srečanje se je zaključilo z razglasitvijo rezultatov 12. ocenjevanja modrih frankinj, ki je v organizaciji KŠTM Sevnica potekalo 6. maja na posestvu Krakovo v Sevnici. Strokovna komisija v sestavi Grega Repovž, Ožbej Peterle, dr. Klemen Lisjak, dr. Guillaume Antalick, Francois Botton, Jure Grubar, Andrej Bajuk, Miha Ritonja in Robert Gorjak, kateremu je bilo zaupano mesto predsednika ocenjevalne komisije, je ocenila 61 vzorcev. Zvrstilo se je 14 vzorcev aktualnega letnika 2021, 32 modrih frankinj starejšega letnika, 10 rosejev, 3 penine in 2 predikatni vini iz modre frankinje. Največje število točk v kategoriji predikatov je za modro frankinjo iz sušenega grozdja letnika 2010 prejela Vinska klet Prus, srebrno priznanje pa za likersko vino Keros, letnik 2018 Vinarstvo Kerin. V kategoriji penečih vin je najvišje priznanje prejela penina Blanc de noirs iz Vina Kozinc, srebrno priznanje pa penina Zara rose iste kleti. Bronasto priznanje za penino iz modre frankinje, metliško penino rose, je prejela KZ Metlika -Vinska klet Metlika. Slednji so prejeli tudi najvišje število točk za rose iz modre frankinje, srebrno priznanje je dobil rose Vina Kozinc, bronasto pa rose, ki ga je v kleti pridelal Nejc Rumpret. V kategoriji aktualnih letnikov sta bili podeljeni kar dve zlati priznanji in sicer Kmečki zadrugi Krško in Janku Kobalu. Srebrno priznanje za modro frankinjo letnika 2021 je prejel lanskoletni prvak Festivala modre frankinje, David Kozinc. V kategoriji starejših letnikov sta si drugo mesto delili frankinji KZ Krško – Klet Krško in modra frankinja First Lady, za katero stoji KŠTM Sevnica. Zlato priznanje z najvišjo oceno letošnjega tekmovanja pa je za modro frankinjo letnika 2017 prejel Marjan Jelenič. Slednja ga je izstrelila tudi med prvake festivala modre frankinje. In tako prenosni pokal vsaj še za eno leto ostaja v Posavju.

Mednarodno priznana zasedba gostov se je sicer v Sevnici zbrala že dan pred strokovno konferenco modre frankinje. V Gostilni Repovž so zanje pripravili sproščen spoznavni večer, ki so ga zaznamovale posavske modre frankinje in lokalna kulinarika. Gostje iz tujine so se družili s predstavniki slovenskega vinskega sveta - predstavniki kulinaričnih novinarjev, sommelierji, med njimi tudi zmagovalcem nedavnega tekmovanja za najboljšega sommelierja Slovenije Valentinom Bufolinom in drugo uvrščenim Rokom Kerinom iz Treh lučk, vinarji, vinskimi kritiki in gostinci. Dan po osrednjem dogodku pa se je v sklopu konference v vinski kleti Albiana nad Krškim odvila vodena degustacija 21 modrih frankinj iz Slovenije, Madžarske, Avstrije, Hrvaške in ZDA. Gostje so pokusili tudi modre frankinje izbranih vinarjev – aktualnega prvaka 12. festivala modre frankinje Marjana Jeleniča, Vina Kozinc, Kobal, Albiana, Kleti Krško, Dveri Pax in Šuklje.

Dogajanje, ki je letos potekalo pod geslom #mislimmodro je hkrati tudi napoved že 12. festivala modre frankinje, ki bo v četrtek, 9. 6., med 17. in 22. uro na gradu Sevnica.

A. C.

Foto: KŠTM Sevnica, Klemen Bec

Galerija